Забули змінити шини на авто? Готуйтеся отримати чималий штраф

Також водіям загрожує позбавлення права керування транспортними засобами

До Верховної Ради внесли законопроєкт щодо посилення покарання за порушення ПДР. Цей документ підготовлений спільно з МВС та покликаний підвищити безпеку дорожнього руху.

Зокрема, йдеться про законопроєкт №11029. Документом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють відповідальність до осіб за керування ТЗ, обладнаним шинами, з порушенням установлених вимог.

Які штрафи передбачені за неправильне використання шин

Так, за експлуатацію транспортного засобу з шинами, які не відповідають вимогам правил дорожнього руху щодо сезонності, пропонується ввести штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн), а за повторне порушення від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн). Окрім того, водіям може загрожувати позбавлення права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

Зазначимо, що щараз українське законодавство частково регулює використання шин відповідно до погодних умов. Наприклад, якщо дорога мокра або слизька, рекомендується використовувати відповідні шини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чоловік нарвався на шалений штраф, бо чухав скроню за кермом. Усьому виною в цій ситуації були сучасні технології, які інколи, як виявляється, також дають збій.