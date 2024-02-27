Британці представили бюджетний аналог Volkswagen Polo: яка його ціна

Пізніше в окремих країнах можлива поява модифікації, яка буде дешевша за базову

На Женевському автосалоні був офіційно презентований британський хетчбек MG3. Зазначається, що на європейському ринку цей автомобіль повинен з'явитися в березні 2024 року.

Про дебют цієї моделі повідомляє офіційний сайт автовиробника. MG3 став просторіше та сучасніше. У нього широкі решітки радіатора, розкосі діодні фари і виражений "ніс". Капот та боковини виконані рельєфними.

Розміри та технічні характеристики MG3

Длина цього хетчбека становить 4113 мм, ширина — 1797 мм, висота — 1502 мм, а колісна база — 2570 мм. Загалом, MG3 повинен скласти конкуренцію на ринку таким автомбілям, як: Volkswagen Polo, Mini Cooper, Skoda Fabia, Peugeot 208 та Opel Corsa.

Також виробник розширив палітру кольорів для кузова MG3 і тепер вона включає сім кольорів: Pebble Black, Dover White, Cosmic Silver, Diamond Red, Pastel Yellow, Hampstead Grey, Como Blue. Ще є кілька стилістичних варіантів колісних дисків.

MG3

Щодо внутрішньої складової, то об'єм багажника хетчбека зріс до 293 л. У салоні покращено матеріали обробки, а на передній панелі встановлено два дисплеї — 7-дюймова віртуальна панель приладів та 10,25-дюймовий тачскрин мультимедіа. До базової комплектації MG3 входять: кондиціонер, парктронік, камеру та навігацію. Більш дорогий Trophy додає обробку штучною шкірою, безключовий доступ, камери кругового огляду, підігрів крісел та керма. У всіх версіях є комплекс безпеки MG Pilot — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі руху та контроль "сліпих" зон.

Салон MG3

Новий MG3 дебютував у потужній гібридній версії на 192 кінських сили з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8 с та розвинути 170 км/год, а середня витрата пального становить 4,4 л на 100 км. Ціна цього автомобіля становить близько 20 000 євро. Пізніше в окремих країнах можлива поява 1,5-літрової бензинової модифікації вартістю близько 15 000 євро.

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