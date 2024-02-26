Renault 5 офіційно вийшов: недорогий електрокар матиме запас ходу 400 км

При цьому ціна електрокара відносно невисока

Цьогоріч на Женевському автосалоні, що проходив у Катарі, представили абсолютно новий Renault 5. Він наробив багато шуму і став найочікуванішим електрокаром в Європі.

Renault 5 — це абсолютно новий погляд на електрокари, що здатні долати міські джунглі. Про це пише Motor1.

Renault 5 E-Tech Electric: зміни у дизайні

Невеликий EV не отримав дуже великих змін у дизайні у порівнянні з концепт-каром, який презентували у 2021 році. Це електричний суперміні з ретро-футуристичним стилем.

Renault 5 E-Tech Electric отримав вертикальні задні ліхтарі та цікаві фари, схожі на оригінальну модель Renault 5. Ручки задніх дверей інтегрували у стійки, щоб створити ілюзію тридверного кузова. Перші два покоління, нагадаємо, мали 3 або 5 дверей, а нова модель представлена лише у 5-дверному варіанті.

Усередині салону бачимо вертикальну стрічку на панелі приладів, велику інформаційно-розважальну систему та цифрову панель приладів. Сенсорний екран — 10-дюймовий, а панель приладів може бути з діагоналлю 7 чи 10 дюймів.

Кузов автомобіля компактний: довжина складає 392 см, ширина — 177 см, висота — 150 см. Багажник доволі об’ємний як для суперміні — 326 літрів. Цікаво, що цей маленький автомобіль отримав 18-дюймові колеса.

Технічні характеристики

Модель збудували на платформі AmpR Small. Важить авто лише 1350 кг. Базова батарея на 40 кВт·год з переднім двигуном надають електрокару потужності у 95 кінських сил. Є ще 2 версії — з потужністю 120 та 150 "коней". Топова версія може розвивати 150 кілометрів на годину.

Залежно від версії, запас ходу варіюється від 300 до 400 км. Усі вони з 10 до 80% заряджаються за 30 хвилин. Зарядка — двонапрямна, тобто за допомогою електрокара можна і роздавати електроенергію.

Найдешевша версія коштуватиме від 27 тисяч доларів. Складатимуть електрокар у Франції.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'явився стильний електрокросовер потужністю у 900 кінських сил. Це китайський Lotus Eletre.