Британцы представили бюджетный аналог Volkswagen Polo: какова его цена

Позже в отдельных странах возможно появление модификации, которая будет дешевле базовой

На Женевском автосалоне был официально представлен британский хэтчбек MG3. На европейском рынке этот автомобиль должен появиться в марте 2024 года.

О дебюте этой модели сообщает официальный сайт автопроизводителя. MG3 стал просторнее и современнее. У него широкие радиаторные решетки, раскосые диодные фары и выраженный "нос". Капот и боковины выполнены рельефными.

Размеры и технические характеристики MG3

Длина этого хэтчбека составляет 4113 мм, ширина – 1797 мм, высота – 1502 мм, а колесная база – 2570 мм. В общем, MG3 должен составить конкуренцию на рынке таким автомбилям, как: Volkswagen Polo, Mini Cooper, Skoda Fabia, Peugeot 208 и Opel Corsa.

Также производитель расширил цветовую палитру для кузова MG3 и теперь она включает семь цветов: Pebble Black, Dover White, Cosmic Silver, Diamond Red, Pastel Yellow, Hampstead Grey, Como Blue. Есть еще несколько стилистических вариантов колесных дисков.

MG3

Что касается внутренней составляющей, то объем багажника хэтчбека вырос до 293 л. В салоне улучшены материалы отделки, а на передней панели установлены два дисплея – 7-дюймовая виртуальная приборная панель и 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа. В базовую комплектацию MG3 входят: кондиционер, парктроник, камера и навигация. Более дорогой Trophy добавляет отделку искусственной кожей, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, подогрев кресел и руля. Во всех версиях есть комплекс безопасности MG Pilot – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения и контроль "слепых" зон.

Салон MG3

Новый MG3 дебютировал в мощной гибридной версии на 192 лошадиные силы с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 170 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,4 л на 100 км. Цена этого автомобиля составляет около 20 000 евро. Позже в отдельных странах возможно появление 1,5-литровой бензиновой модификации стоимостью около 15 000 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на украинский рынок в скором времени выйдут две модели Lexus. Они обе будут предложены с экономичными гибридными установками.