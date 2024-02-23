У Китаї створили новий хетчбек з запасом ходу 420 км за $13 тисяч: подробиці та фото

Хетчбек може знищити конкурентів з ДВЗ

У Китаї нарешті почали продавати хетчбек BYD Dolphin Honor Edition, який наробив багато шуму. Виробник обіцяв суттєвий запас ходу за прийнятну ціну.

Тепер, коли автомобіль офіційно вийшов на ринку, підтверджено, що він має запас ходу 420 км та електродвигун потужністю 70 кВт. Також буде версія з меншою батареєю — її запас ходу складає 302 км. Стартова ціна за таку версію — 13 800 доларів. Про це пише CNC.

Як відомо, китайський концерн BYD вирішив прибрати конкурентів, оголосивши цінову війну бензиновим автомобілям. BYD Dolphin 2024 модельного року стане одним з тих електрокарів, які покликані це зробити.

BYD Dolphin Honor Edition 2024 року: які зміни відбулись

У порівняно з попередником, хетчбек BYD Dolphin 2024 отримав новий колір кузова та трішки змінений дизайн. За розмірами він не змінився.

У салоні бачимо дуже схожий дизайн з попередником. Цей хетчбек має вентильовані передні сидіння, новий зарядний порт Type-C і панель для бездротової зарядки телефонів. BYD Dolphin 2024 також оснащений вбудованою системою ETC. Це функція автоматичної оплати проїзду платними дорогами. Для оплати навіть не треба зупинятись.

Також тут встановлено той же 12,8-дюймовий екран, що обертається. Панель приладів — цифрова, вона має діагональ у 5 дюймів.

З найбільших нововведень варто зазначити задню підвіску. BYD Dolphin Honor Edition має незалежну систему підвіски, яка має зробити водіння комфортнішим (у минулому багато водіїв скаржилися на цю проблему).

Також у BYD Dolphin Honor Edition встановлено новий двигун. Тут є 2 варіанти — на 70 та 130 кВт з 2 варіантами акумуляторів — на 32 кВт·год та 45 кВт·год. Також обіцяють додати варіант з 60-кіловатною батареєю. Вона має забезпечити авто запасом ходу в 520 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що Renault вивела на ринок бюджетний кросовер. Він стане альтернативою дешевому Duster.