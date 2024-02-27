Як власноруч зняти тонування скла в автомобілі: ефективні поради для водіїв

Аби це зробити, вам знадобляться декілька складників

Тонування автомобіля робить його певною мірою дещо загадковим та навіть модним. Утім, буває таке, що водієві просто набридає тонування і він вирішує його зняти, проте іноді з цим можуть виникнути певні проблеми.

"Телеграф" вирішив поділитися бюджетними та водночас ефективними способами того, як зняти тонування зі скла автомобіля в домашніх умовах. Одразу зазначимо, що цей процес складається з декількох кроків та займає певну кількість часу.

Як зняти тонування зі скла авто

Для початку треба опустити скло приблизно на третину його висоти. Знайдіть край плівки, акуратно підтягніть його чимось. Найкраще починати з кута або з місця, де край скла має вигин. Створіть між плівкою і склом проміжок, достатній, щоб можна було вхопити плівку пальцями. На деяких автомобілях для видалення плівки доведеться зняти бічні ущільнювачі вікон.

Після цього, міцно вхопіться за край плівки і дуже повільно та водночас плавно тягніть його донизу і трохи на себе. Чим плавніше ви це робитимете, тим менше шансів, що плівка порветься і доведеться починати все спочатку. Крім того, якщо ви відокремлюєте плівку повільно, то на склі залишиться менше клею. Якщо плівка відокремлюється погано, можна трохи нагріти скло зі зворотного боку будівельним феном. Але будьте обережні: не підносьте фен близько і не грійте довго одне місце, бо скло трісне.

Закінчивши знімати плівку зі скла, видаліть залишки клею. Для цього капніть на край серветки "Вайт-спіритом", намочіть скло і залиште його в такому вигляді хоча б на хвилину. Після чого видаліть розмоклий клей сухою тканиною. Залишки "Вайт-спіриту" зі скла легко забираються за допомогою будь-якого засобу для миття вікон та чистої серветки.

Якщо вами все буде зроблено правильно, то ви знову отримаєте звичайне прозоре скло. І, майте на увазі, що за порушення правил тонування скла передбачається штраф у розмірі 340 грн. Якщо вони вчиняються повторно, тоді передбачається позбавлення права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

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