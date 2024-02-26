Як перешити кермо на авто в домашніх умовах: ефективні поради водіям

Це не так вже й важко, але ретельно підготуватися до цього не завадить

Кожному водієві хочеться, аби його автомобіль мав гарний вигляд зовні та всередині. Одним із перших, до чого торкається автомобіліст, коли сідає за свою "залізну ластівку", є кермо. Утім, іноді навіть воно має особливість втрачати привабливий вигляд, а тому над ним також варто час від часу "чаклувати".

"Телеграф" зібрав дієві методи, як власноруч перешити кермо на автомобілі, аби воно знову блищало. Зазначимо наперед, що сам процес не є чимось надскладним, проте до нього варто як слід підготуватися.

Які існують варіанти перешивки керма на авто

Перше, що спадає на думку, коли хочеться змінити зовнішній вигляд керма — купити чохол на нього. Так, декілька секунд і всі проблемні місця приховані, але ж хочеться, аби естетика нікуди не зникала.

Для перешивки керма підійде вініловий матеріал. Утім, такий матеріал має здатність швидко зношуватися. Тому, краще обирати натуральну шкіру, бо з нею кермо виглядатиме набагато красивіше і довше прослужить.

Задля самої процедури обшивки керма вам знадобляться такі речі:

міцна армована нитка відповідного кольору;

голка для роботи зі шкірою;

два металеві наперстки;

малярський скотч та листи картону для викрійки;

маркер чи олівець;

гострий ніж, найкраще канцелярський, макетний чи будівельний;

харчова тонка плівка;

водостійкий клей.

Перше, що треа зробити — зняти кермо. Важливо робити це обережно, щоб не пошкодити будь-які шлейфи та дроти. Після цього обтягніть всі деталі харчовою плівкою, а потім обклейте їх малярським скотчем, щоб утворилася паперова поверхня. Далі треба розмітити лініями майбутні шви. Найкраще для цього підійдуть маркер або олівець.

Найчастіше обплетення ділять на 4 частини, які потрібно пронумерувати чи підписати. Зняти частини скотчу та розправити на рівній поверхні, отримуючи трафарет майбутньої викройки та вирізати їх. Розкласти лекала на шкірі та підготувати шматки матеріалу до шиття.

Заключний етап — шиття. Розміщуєте шматки шкіри на кермі так само, як ви раніше вирізали трафарет і потроху починайте зшивати їх. Головне — не поспішайте. Якщо вами все буде виконано правильно, то ви отримаєте нове і гарне кермо.

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