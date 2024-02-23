Як не можна зберігати бензин та дизель: дієві поради для водіїв

Це може зашкодити автомобілю та загалом — бути небезпечно

Запасатися бензином та дизелем — справа досить звичайна. Особливо, це стосується нинішніх умов, у яких опинилися українці.

Де краще не зберігати бензин та дизель

Як передає Oboz.ua, не треба зберігати ці види пального у пластикових контейнерах, не призначених для цього. Вони можуть розчинятися під впливом хімічних речовин у пальному. Звісно, що дуже небезпечно зберігати бензин та дизель у місцях, де є відкритий вогонь або можливість іскри. Також треба уникати зберігання палива поблизу джерел тепла або прямого сонячного світла.

Найкраще задля зберігання пального підійдуть металеві контейнери з відповідними мітками та написами. Каністри повинні мати герметичну кришку та можливість закриватися на ключ. Вони повинні бути розташовані з рідиною у прохолодних, сухих та добре провітрюваних місцях.

Також варто запам'ятати, що бензин та дизель в жодному разі не треба залишати у побутових холодильниках або морозильниках. Це може призвести до вибуху. Звертайте завжди увагу на те, що пише виробник пального в інструкції щодо того, як варто зберігати пальне.

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