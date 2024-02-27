Как собственноручно снять тонировку стекла в автомобиле: эффективные советы для водителей

Чтобы это сделать, вам понадобятся несколько составляющих

Тонировка автомобиля делает его в некоторой степени несколько загадочным и даже модным. Впрочем, бывает, что водителю просто надоедает тонировка и он решает ее снять, однако иногда с этим могут возникнуть определенные проблемы.

"Телеграф" решил поделиться бюджетными и эффективными способами того, как снять тонировку со стекла автомобиля в домашних условиях. Сразу отметим, что этот процесс состоит из нескольких шагов и занимает некоторое количество времени.

Как снять тонировку со стекла авто

Для начала нужно опустить стекло примерно на треть его высоты. Найдите край пленки, аккуратно подтяните его чем-нибудь. Лучше всего начинать с угла или с места, где край стекла имеет изгиб. Создайте между пленкой и стеклом достаточный промежуток, чтобы можно было ухватить пленку пальцами. На некоторых автомобилях для удаления плёнки придется снять боковые уплотнители окон.

После этого крепко ухватитесь за край пленки и очень медленно и одновременно плавно тяните его вниз и немного на себя. Чем плавнее вы будете это делать, тем меньше шансов, что пленка порвется и придется начинать все сначала. Кроме того, если вы медленно отделяете пленку, то на стекле останется меньше клея. Если пленка отделяется плохо, можно слегка нагреть стекло с обратной стороны строительным феном. Но будьте осторожны: не подносите фен близко и не грейте долго одно место, потому что стекло треснет.

Закончив снимать плёнку со стекла, удалите остатки клея. Для этого капните на край салфетки "Вайт-спиритом", намочите стекло и оставьте его в таком виде хотя бы на минуту. После чего удалите размокший клей сухой тканью. Остатки "Вайт-спирита" из стекла легко убираются с помощью любого моющего средства окон и чистой салфетки.

Если вами все будет сделано правильно, то вы снова получите обычное прозрачное стекло. И, учтите, что за нарушение правил тонировки стекла предусматривается штраф в размере 340 грн. Если они совершаются повторно, то предполагается лишение права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

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