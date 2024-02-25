Що робити, якщо не перемикаються передачі в автомобілі: поради водіям, як це виправити

Ця проблема з’являється несподівано та може призвести до сумних наслідків.

Більшість водіїв звикли, що автоматична та механічна коробки передач є досить надійними. Утім, іноді з ними може виникнути якась проблема і вони в найнезручніший для вас момент можуть припинити перемикатися.

"Телеграф" зібрав для вас поради, як підтримувати належний стан АКПП та МКПП, аби вони слугували якомога довше та як виправити поломку коробки передач, яка все ж таки сталася.

Що впливає на роботу коробки передач та як цьому заподіяти

Так, іноді буває, що після запуску двигуна одна або кілька передач включаються з великим зусиллям або взагалі немає можливості включити швидкість. Ба більше, припинити перемикатися коробка передач може навіть під час руху. Особливостями коробки передач є те, що вона не любить сильних навантажень та перегріву. Багато чого залежить й від заміни трансмісійного мастила, яке проводиться раз на 60-80 тисяч кілометрів пробігу.

Загалом, несправності з КПП можуть бути пов’язані зі зношенням, забрудненням гідроблоку і проблемами з електронікою. Щодо останнього, то тут справа може бути у вхідних давачах, поломці електронного блоку управління автоматом, і ще проблеми з проводкою. Тут краще звернутися до професіоналів, аби вони якісно провели ремонт.

Якщо брати до уваги гідравлику, то тут може бути поломка гідротрансформатора, знос масляного насосу і забруднення гідроблоку. Розв'язати цю проблему можна за допомогою відкриття коробки передач, зміни деталі з дефектами та очищення клапанної плити та соленоїдів. Щодо механічної частини на КПП, то проблеми тут трапляються через зношення заліза, підшипників і гальмівної стрічки. Насамперед це все пов’язано з великим пробігом автомобіля.

Також істотно впливають на роботу КПП синхронізатори, які здатні виходити з ладу. Другою причиною може бути зношення або поломка шестерні. Також можливе заклинювання вузлів і механізмів. Розв'язати ці проблеми можна наступним чином: зняти коробку для розбирання і подальшого усунення дефектів, а у другому випадку необхідно виявити і замінити зламані вузли. У низці випадків буває достатньо просто провести їхню профілактику: зняття, заміна мастила і ретельно налаштувати.

Диск зчеплення також може впливати на те, що передачі не вмикаються або вмикаються з певними зусиллями. Аби полагодити це, необхідно оглянути фрикційні накладки на диску. Дивіться, аби вони не були критично зношеними, підгорілими, пошкодженими або деформованими. Після заміни поламаних елементів зчеплення коробку під час подальшої збірки необхідно добре відцентрувати, а зчеплення потрібно прокачати.

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