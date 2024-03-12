"Скажена табуретка", "Огірок" чи навіть "Брязкальце": як називали авто сімейства ВАЗ у часи СРСР

Чого тільки не вигадували

У часи СРСР прізвиська давали усьому, навіть предметам повсякденного вжитку. Деякі з них були смішними, а інші — навіть бридкими.

Автомобілі ця звичка радянських громадян також не оминула. Транспортні засоби називали не лише "буханкою" чи "цеглиною". Інколи давали і доволі образливі назви. Розповідаємо далі, які назви давали автомобілям сімейства ВАЗ.

Як називали Жигулі у народі

Як відомо, "Тазами" називали продукцію автозаводу у Тольятті. "Жигами" — Жигулі. "Копійкою" — ВАЗ 2101. До речі, саме "Копійка" свого часу стала однією з найбільш продаваних машин у світі. Також інколи її називали "одиничкою", але не дуже часто. Є і доволі дивні варіанти, про які сучасне покоління не чуло — "Однерка", до прикладу.

Далі був ВАЗ-2102. Його також обзивали по-всякому. Не лише "Двійкою", але й "Сараєм". Модель 2103 обзавелася ще іншими назвами. Крім "Трійки" була ще назва "Троян". Інші покоління моделі отримали назву "Четвірка", "П’ятірка" (її ще деколи по-доброму називали "Петриком") "Сімка" тощо. Щодо останньої, то тут були і більш екзотичні назви. Наприклад, "Семафор" чи "Семен". А оскільки решітка радіатора у ВАЗ 2107 була схожою на модель Mercedes-Benz S-Class тих років, то інколи "Сімку" прозивали "Хочу бути Мерседесом" або скорочено ХБМ.

"Шістку" називали також "Шайтаном", "Шакалом" тощо. Модель ВАЗ-21099 охрестили "Валізою" або "Дуплетом". Його молодшу сестру — себто ВАЗ-2108, "Зубилою" або "Брязкальцем".

Одну з найпопулярніших моделей авто — ВАЗ 2110 — називали "Вагітною антилопою", "Обмилком" або навіть "Матрьошкою". Жигуль у кузові хетчбек — ВАЗ 2112 — називали "Огірком".

Був в арсеналі радянського автопрому також мінівен. Цей повнопривідний ВАЗ-2120 у народі називали "Костянтинівкою", натякаючи на Крупську Надію Костянтинівною, або "Надією", з того самого приводу. Інша назва моделі — "Одяг". Дивно, чи не так?

Чотиридверну "Ниву" називали "Черевиком", а п’ятидверну — "Крокодилом". Не питайте, чому. "Оку" взагалі називали "Скаженою табуреткою" або мило "Коробочкою".

Раніше "Телеграф" писав, для чого радянські водії використовували гірчицю, гумку для трусів та інші підручні засоби. Вони готові були йти на будь-що, аби авто було на ходу.