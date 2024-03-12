"Бешеная табуретка", "Огурец" или даже "Погремушка": как называли авто семейства ВАЗ во времена СССР

Чего только не придумывали

Во времена СССР прозвища давали всему, даже предметам повседневного обихода. Некоторые из них были смешными, а другие даже гадкими.

Автомобили эта привычка советских граждан также не обошла стороной. Транспортные средства называли не только "буханкой" или "кирпичом". Иногда давали довольно обидные названия. Рассказываем дальше, какие названия давали автомобилям семейства ВАЗ.

Как называли Жигули в народе

Как известно, "Тазами" называли продукцию автозавода в Тольятти. "Жигами" — Жигули. "Копейкой" — ВАЗ 2101. Кстати, именно "Копейка" в свое время стала одной из самых продаваемых машин в мире. Также иногда ее называли "единичкой", но не очень часто. Есть и довольно странные варианты, о которых современное поколение не слышало — "Однерка", например.

Дальше был ВАЗ-2102. Его тоже обзывали по-всякому. Не только "Двойкой", но и "Сараем". Модель 2103 года обзавелась еще и другими названиями. Кроме "Тройки" было еще название "Троян". Другие поколения модели получили название "Четверка", "Пятерка" (ее еще иногда по-доброму называли "Петриком") "Семерка" и т.д. Что касается последней, то здесь были и экзотические названия. Например, "Семафор" или "Семен". А поскольку решетка радиатора в ВАЗ 2107 была похожей на модель Mercedes-Benz S-Class тех лет, то иногда "Семерку" прозывали "Хочу быть Мерседесом" или сокращенно ХБМ.

"Шестерку" называли также "Шайтаном", "Шакалом" и тому подобное. Модель ВАЗ-21099 окрестили "чемоданом" или "дуплетом". Его младшую сестру — ВАЗ-2108, "Зубилой" или "Погремушкой".

Одну из самых популярных моделей авто после распада СССР, которая собиралась на Волжском заводе, ВАЗ 2110 — называли "Беременной антилопой", "Обмылком" или даже "Матрешкой". Жигули в кузове хэтчбек — ВАЗ 2112 — называли "Огурцом".

Был в арсенале советского автопрома также минивэн. Этот полноприводный ВАЗ-2120 в народе называли "Константиновкой", намекая на Крупскую Надежду Константиновну, или "Надеждой", по тому же поводу. Другое название модели — "Одежда". Странно, не правда ли?

Четырехдверную "Ниву" называли "Ботином", а пятидверную — "Крокодилом". Не спрашивайте, почему. "Оку" вообще называли "Бешеной табуреткой" или мило "Коробочкой".

Ранее Телеграф писал, для чего советские водители использовали горчицу, резинку для трусов и другие подручные средства. Они готовы были идти на что угодно, чтобы авто было на ходу.