Використовували гірчицю, гумку для спідньої білизни і не тільки: на які хитрощі йшли водії в СРСР, щоб їхнє авто було на ходу

Щоб водити авто в СРСР, просто необхідно було бути винахідником

У минулому водіння авто супроводжувалось неабиякими труднощами. Зокрема, у часи СРСР був дефіцит запчастин, а техніка постійно ламалась. Автосервісів, звичайно не було, — все ремонтувалось у гаражах.

І, щоб замінити банальний склоочисник потрібно було витратити багато часу на пошуки. Не кажучи вже про паливну систему. Але радянські водії були винахідливими і придумували багато цікавого. Які ж хитрощі вони використовували, аби швидко привести до ладу свій автомобіль, розповідаємо у матеріалі "Телеграфу".

Склоочисники з гумки для спідньої білизни

Часто буває таке, що моторчик склоочисника ламається. У такому разі від’єднуємо тягу, відтягуємо щітку склоочисника вліво. Прикріплюємо, наприклад, за допомогою мотузки. А до щітки прив’язуємо гумку від спідньої білизни і протягуємо її через водійське вікно, залишивши невеличкий отвір. Також, якщо у вас є пасажир, можна зробити аналогічні дії в інший бік, довіривши цю місію надійній людині.

Сіль для зменшення вологості в авто

Радянські водії обов’язково возили з собою мішечок звичайної кухонної солі, щоб зменшити вологість у салоні. Вона допомагала вікнам не так сильно замерзати при мінусових температурах. А інколи навіть витирали цим мішечком лобове скло зовні.

Господарське мило

Господарське мило у часи СРСР було незамінним помічником вдома. Проте часто ним користувались і водії. Особливо, коли треба терміново заклеїти пробоїну паливного бака. Це мило не розчиняється у бензині, тому чудово допомагало, хоч і ненадовго. Тоді мало хто думав, що це може бути небезпечно. Не рекомендуємо таке випробовувати на собі.

Раніше "Телеграф" писав про машини, про які мріяли всі громадяни СРСР. Таких є 5.