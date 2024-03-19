Українські АЗС суттєво підняли ціни на бензин та дизель: скільки наразі коштує заправитися

Деякі мережі переглянули вартість пального в бік подорожчання одразу на 2 грн/літр

АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне. Так, майже всі мережі скорегували вартість цих видів пального в бік підняття.

За інформацією Enkorr, за останній тиждень найбільші мережі АЗК почали додавати до ціни пального, що значно підняло ціновий бар'єр. Національні преміум-мережі, такі як ОККО і WOG, додали до вартості пального ще 1-2 грн/л, надаючи сигнал іншим гравцям на ринку. Це відбувається в умовах зростання відпускних цін іноземних заводів-виробників.

Зокрема, мережа ОККО пояснила підвищення цін ростом відпускних цін у своїх постачальників. Цей рух на ринку вказує на те, що ОККО, мабуть, забезпечила цінову стабільність завдяки своїм запасам.

Яка ситуація з цінами на бензин та дизель

Підвищення цін найбільше вразило середній ціновий сегмент, який традиційно перебуває під найбільшим натиском. Мережі, як AMIC, Shell, BVS, UPG, зазнали найбільш помітних змін, зростаючи найшвидше. "Автотранс", що базується у Полтаві, очолив цей список, піднявши ціни на 2 грн/л.

Економ-сегмент, на відміну від інших, реагував досить повільно на цінові зміни. Незважаючи на це, різниця між преміум- і дискаунт-мережами різко збільшилась і тепер становить 8,34 і 8,44 грн/л відповідно для бензину й ДП.

Найнижчий цінник залишається у мережі "Авантаж 7", де ціна на А-95 складає 48,45 грн/л, навіть за незначного підвищення гуртових цін. Згідно з опитуваннями ринку, експлуатаційні витрати на АЗК становлять не менше 2 грн/л, що може означати, що деякі мережі працюють практично без прибутку або навіть у мінус. До вашої уваги ціни на АЗС в України.

Ціни на бензин та дизель

Щодо маржі, вона продовжує зменшуватися для бензину (5,49 грн/л — на 0,72 грн/л менше, ніж у лютому), але зростає для дизпального (6,37 грн/л — +1,04 грн/л). Проте ці показники залишаються нижчими порівняно з минулим роком (2023 року спред між цінами на бензин становив 8,42 грн/л, на ДП — 8,08 грн/л.). У цілому, ринок пального продовжує підвищувати ціни, а економ-сегмент залишається найбільш вразливим на цей фон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні тижневі обсяги імпорту автомобільного пального впали до 20-місячного мінімуму. Усе через блокаду кордону польськими фермерами.