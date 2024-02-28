В Україні тижневі обсяги імпорту автомобільного пального впали до 20-місячного мінімуму

"Подякувати" треба польським фермерам та їхній блокаді на кордоні

Імпорт бензину та дизельного пального до України скотився до показників травня 2022 року. Так, минулого тижня, який закінчився 25 лютого, обсяги імпорту ДП та бензину автомобільним транспортом впали до 17,2 тис. тонн.

За інформацією enkorr, найбільше падіння обсягів постачань спостерігалося в польських й балтійських компаній, відвантаження яких критично залежать від ситуації на польсько-українському кордоні. Протягом останніх чотирьох тижнів обсяги розмитнення дизпального й бензину, що надходить з Польщі, Латвії й Литви, скоротилися майже в чотири рази, до 5,5 тис. тонн.

Зазначається, що страйк, який 20 лютого розпочали фермери, сильно б’є по обсягам продажів польських паливних компаній. Надходження бензину з польських базисів були трохи більшими за нуль — минулого тижня в Україну доїхало лише чотири бензовози, які привезли 90 тонн пального.

Не дуже гарна ситуація й в прибалтійських країнах. За останні чотири тижні автомобільні відвантаження бензину з Латвії й Литви впали в 3 рази до 0,7 тис. тонн, дизпального — в 4 рази, до 3,6 тис. тонн.

Падіння темпів автомобільних відвантажень нафтопродуктів з Польщі й країн Балтії не чинять значного впливу на баланс українського паливного ринку, оскільки залізничні постачання й імпорт з південних базисів компенсують ефект блокування кордону. Таким чином, скорочення споживання відбувається за рахунок випадіння з українського ринку польських і балтійських обсягів палива.

Отже, тамтешні трейдери мають "подякувати" польським фермерам за співпрацю. Саме вони вже тривалий час блокують кордон із Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як не можна зберігати бензин та дизель. Це може зашкодити автомобілю та загалом — бути небезпечно.