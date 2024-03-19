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Украинские АЗС существенно подняли цены на бензин и дизель: сколько стоит заправиться

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Цены на топливо продолжают постоянно расти
Цены на топливо продолжают постоянно расти. Фото focus.ua

Некоторые сети пересмотрели стоимость топлива в сторону подорожания сразу на 2 грн/литр

АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо. Так, почти все сети скорректировали стоимость этих видов топлива в сторону поднятия.

По информации Enkorr, за последнюю неделю крупнейшие сети АЗК начали прибавлять к цене топлива, что значительно подняло ценовой барьер. Национальные премиум-сети, такие как ОККО и WOG, прибавили в стоимость топлива еще 1-2 грн/л, предоставляя сигнал другим игрокам на рынке. Это происходит в условиях роста отпускных цен иностранных заводов-производителей.

В частности, сеть ОККО объяснила повышение цен ростом отпускных цен у поставщиков. Это движение на рынке указывает на то, что ОККО, вероятно, обеспечила ценовую стабильность благодаря своим запасам.

Какая ситуация с ценами на бензин и дизель

Повышение цен больше всего поразило средний ценовой сегмент, традиционно находящийся под наибольшим давлением. Сети, как AMIC, Shell, BVS, UPG, претерпели наиболее заметные изменения, возрастая быстрее всего. Базирующийся в Полтаве "Автотранс" возглавил этот список, подняв цены на 2 грн/л.

Эконом-сегмент, в отличие от других, реагировал достаточно медленно на ценовые изменения. Несмотря на это разница между премиум- и дискаунт-сетями резко увеличилась и теперь составляет 8,34 и 8,44 грн/л соответственно для бензина и ДТ.

Самый низкий ценник остается в сети "Авантаж 7", где цена на А-95 составляет 48,45 грн/л, даже при незначительном повышении оптовых цен. Согласно опросам рынка, эксплуатационные расходы на АЗК составляют не менее 2 грн/л, что может означать, что некоторые сети работают практически без прибыли или даже в минус. Вашему вниманию цены на АЗС в Украине.

Цены на бензин и дизель.

Что касается маржи, то она продолжает уменьшаться для бензина (5,49 грн/л — на 0,72 грн/л меньше, чем в феврале), но растет для дизтоплива (6,37 грн/л — +1,04 грн/л). Однако эти показатели остаются ниже по сравнению с прошлым годом (в 2023 году спрэд между ценами на бензин составил 8,42 грн/л, на ДТ — 8,08 грн/л). В целом, рынок топлива продолжает повышать цены, а эконом-сегмент остается наиболее уязвимым на этот фон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине недельные объемы импорта автомобильного топлива упали до 20-месячного минимума. Все из-за блокады границы польскими фермерами.

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#Бензин #Дизель #Пальне