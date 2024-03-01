Якість бензину можна перевірити в домашніх умовах: дієві поради водіям

За належне пальне ваша машина "дякуватиме" вам ще достатньо часу

Якщо вам захотілося перевірити якість бензину, то зовсім не обов'язково звертатися до спеціалістів. Зрозуміти, чи ще дієве пальне можна зрозуміти, перебуваючи вдома.

"Телеграф" піддготував для водіїв дієві поради, як дізнатися, чи якісний у вас бензин та чи не застоявся він. Перша за все, основними ознаками цього є: слабкий запах, відсутність дивних ароматів та запах гнилості.

Окрім того, перед тим, як заливати бензин в бак авто, переконайтесь у виробнику. Якісний бензин має відповідне маркування та сертифікацію. Впливає на його якість і колір — він повинен бути прозорим або світло-жовтим. Неякісний бензин, своєю чергою, буде темного кольору або з якимось відтінком.

Щодо застою бензину, то тут треба перевірити, чи не відкладається він на стінках пляшки та ємності. Якщо ви це помітили, то краще від нього позбавитися. Також показником щодо якості бензину слугуватимуть й звуки, які видає ваше авто. Окрім того, на неякісний бензин вказуватиме й зменшення потужності машини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні тижневі обсяги імпорту автомобільного пального впали до 20-місячного мінімуму. Це сталося через блокування кордону польськими фермерами.