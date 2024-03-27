Що треба знати про нанокерамічне покриття на автомобіль: види, переваги та ціна

Його завдання полягає не лише в захисті поверхні машини

Зробити яскравішим свій автомобіль та захистити його від зовнішній факторів — мрія кожного водія. Кожен обирає для себе той варіант, який йому зручний та підходить по фінансах. Так, одним із таких є нанокерамічне покриття.

"Телеграф" вирішив детально розповісти про те, що це за покриття, які є його види, в чому полягає його перевага і скільки це коштує. Одразу зазначимо, що воно є не дешевим, проте досить ефективним.

Загалом, нанокераміка є матеріалом, розробленим для захисту лакофарбового покриття автомобіля. Вона складається з наночастинок кераміки, які формують невидимий шар над поверхнею авто. Окрім того, вона надає машиніу естетичний блиск і підвищує тривалість його зовнішнього вигляду.

Від чого захищає нанокераміка та якими є її переваги

Захист від подряпин та сколів: нанокераміка утворює твердий і міцний захисний шар, який допомагає уникнути пошкоджень лакофарбового покриття.

Захист від корозії та хімічних речовин: вона запобігає впливу вологи та солі, що дозволяє зберегти металеві деталі авто у відмінному стані.

Захищає від: ультрафіолетового випромінювання, пташинного посліду, бітумних плям та жовтизни фар.

Легке миття та очищення: нанокераміка робить поверхню автомобіля менш прихильною до забруднень, що полегшує процес миття.

Довготривалий захист: вона має властивість стійкості до зношеня, тому її ефект може тривати декілька років.

Покращення зовнішнього вигляду: нанокераміка надає автомобілю глибокий блиск і насиченість кольору, підвищуючи його естетичні характеристики.

Види нанокераміки

Кварцова нанокераміка — найпоширеніший і доступний вид. Вона забезпечує хороший захист ЛФП, але не така стійка до подряпин, як титанова.

Титанова нанокераміка — цнайдорожчий вид. Вона забезпечує найкращий захист ЛФП, але складніша в нанесенні.

Гібридна нанокераміка — компроміс між кварцовою і титановою. Вона забезпечує хороший захист ЛФП за доступною ціною.

Нанокераміку можна використовувати на різних частинах авто, включаючи кузов, скло, фари, дзеркала та інших зовнішніх деталях. Перед нанесенням нанокераміки ЛФП автомобіля ретельно полірується, а потім покриття наноситься в кілька шарів. Після нанесення нанокераміки автомобіль не можна мити протягом 24 годин. Єдине, що усе це варто довірити професіоналам.

Щодо вартості нанокераміки, то це залежить від виду, марки, а також від розміру та класу авто. Ціна може варіюватися від 5 000 до 50 000 грн.

Отже, нанокераміка є перспективною технологією в області догляду за автомобілями, що дозволяє не лише зберегти їхню зовнішню привабливість протягом тривалого часу, але й забезпечити надійний захист від зовнішніх впливів. Ця розробка стає важливим елементом для власників автомобілів, які прагнуть зберегти його в ідеальному стані протягом якомога більшого періоду експлуатації.

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