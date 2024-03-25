Вам давно пора поїхати на вулканізацію: водіям назвали основні ознаки

Якщо ви помітили одну з цих ознак, не затягуйте і зверніться до автомайстра

Шини – складні та важливі компоненти, від яких залежить ваша безпека та комфорт під час їзди. Тому важливо стежити за їх станом та вчасно звертатися до фахівців для ремонту.

Як же зрозуміти, що вашому авто пора на вулканізацію? "Телеграф" зібрав усі ознаки.

Зниження тиску в шинах

Якщо ви змушені занадто часто підкачувати шини, це може свідчити про прокол або пошкодження, яке потребує ремонту. Це виправляють на вулканізації або шиномонтажі.

Вібрація під час їзди

Вібрація, що відчувається на кермі або в кузові авто, може бути ознакою пошкодження шини, дисбалансу коліс або інших проблем з ходовою частиною. У будь-якому випадку радимо звернутись до кваліфікованих майстрів.

Незвичайний шум

Якщо ви чуєте шум, який не був присутній раніше, це може свідчити про зношення шин, пошкодження або неправильне їхнє розташування. Може знадобитись вулканізація або розвал-сходження.

Зовнішні ознаки пошкодження

Огляньте шини на наявність порізів, проколів, тріщин, здуття або нерівномірного зношення. Ці недоліки зазвичай виправляють на вулканізації.

Погіршення керованості

Якщо ви відчуваєте, що ваш автомобіль гірше "слухається", втрачає зчеплення з дорогою або стає нестабільним під час їзди, це може бути ознакою проблем з шинами. Несвоєчасне звернення до фахівців може призвести до серйозних проблем, таких як розрив шини, втрата керування та аварія.

Що таке вулканізація і як її проводять

Вулканізація — це процес обробки гумових матеріалів, який вперше був відкритий Шарльом Гудьєном у 1839 році. Цей процес полягає у нагріванні сировини, зазвичай гуми, з додаванням хімічних реагентів, таких як сірка, що призводить до хімічних змін у структурі гуми.

Основна мета вулканізації полягає в тому, щоб поліпшити властивості гуми, зокрема, її міцність, еластичність, стійкість до температурних коливань і до зносу. Після вулканізації гума стає міцнішою і менш схильною до деформацій.

Процес вулканізації вимагає точного контролю температури і часу нагрівання, а також правильного дозування хімічних реагентів. Після вулканізації гума стає менш липкою і має більшу стійкість до руйнування під впливом тиску, температури і інших факторів.

Як писав "Телеграф" раніше, двигун авто, яким не їздили 17 років, отримав критичні пошкодження. Він заіржавів і не рухається.