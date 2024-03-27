Можна отримати додаткову "копійку": як збільшити ціну авто в разі перепродажу

Важливо пам'ятатит те, за скільки ви його придбали

Продаж автомобіля — це не лише важлива подія, а й можливість здобути максимальний прибуток від вашої інвестиції. На це, як не дивно, впливає декілька факторів, які цілком та повністю залежать лише від вас.

"Телеграф" зібрав основні поради, як отримати від перепродажу машини максимальну вигідну ціну. Найкращий спосіб зберегти цінність вашого автомобіля на ринку старих автомобілів — це пам'ятати про вартість перепродажу, коли ви його купуєте.

Що треба зробити з авто, аби його вигідно перепродати

Перш за все, перед продажем здійсніть повний комплекс робіт щодо чистки і догляду за автомобілем, включаючи видалення потенційних дефектів, полірування кузова і чистку салону. Чистий і охайний автомобіль виглядає більш привабливою для покупців. Окрім того, треба буде замінити шини та здійснити технічне обслуговування.

Якщо ваш автомобіль яскравого кольору, то шансів вигідно його придбати стає менше. Справа в тому, що більшість водіїв в разі купівлі машини віддають перевагу непримітним кольорам — усе через погодні умови та клімат загалом.

Зберігайте всі документи про технічне обслуговування та ремонт автомобіля. Чітка сервісна історія може додати додаткову вартість автомобілю, доводячи його надійність та дбайливе обслуговування.

На вартість авто впливають і якісні світлини. Зробіть декілька фото своєї "залізної ластівки" з різних ракурсі та хорошому освітленні. Також детально сфотографуйте салон багажник та двигун. Гарне візуальне представлення автомобіля може привернути більше покупців і допомогти вам отримати кращу ціну. Розгляньте можливість найняти професійного фотографа для створення якісних зображень вашого авто.

Виручити непогану суму можна й тоді, коли ваше авто ще перебуває на гарантії. Сьогодні це трохи простіше, оскільки деякі марки та моделі пропонують дуже тривалу гарантію до семи років.

Виручити непогані гроші можна й тоді, коли ваше авто не перевищує пробігу в 100 тисяч км. У той же час, якщо машині вже більше 10-15 років, то показання одометра не відіграють великої ролі. Більшість покупців розуміють, що пробіг дуже легко можна відмотати. У такому разі вирішальне значення матиме технічний стан автомобіля.

Використовуйте різноманітні канали реклами, такі як онлайн-платформи, соціальні медіа та оголошення в місцевих газетах, щоб максимально розповсюдити інформацію про ваш автомобіль. Важливим є і гарний опис автомобіля: марка, модель, рік випуску, пробіг, комплектація, стан, опції та додаткове обладнання і причина продажу.

Здійснюючи ці стратегії, ви можете максимізувати потенційний прибуток від перепродажу вашого автомобіля і забезпечити собі вигідну угоду.

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