Поставтеся до цього серйозно: як поводитися водієві під час обстрілу

Дії водіїв у таких ситуаціях можуть вирішити питання безпеки та виживання

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України обстріли ракетами та безпілотниками, на жаль, стали частиною нашого повсякденного життя. Обстріл може статися будь-якої миті та будь-де, а тому треба бути до нього готовим кожному і головне — знати, як себе поводитися.

"Телеграф" зібрав основні поради щодо того, як поводитися водієві під час обстрілу. Ось кілька порад, які можуть допомогти водіям у подібних ситуаціях, адже зустріти обстріл під час руху — вірогідність достатньо висока.

Що треба робити водієві під час обстрілу

По-перше, якщо ви знаходитесь у машині та почули сирену попередження або вже падіння ракети десь недалеко від вас, намагайтеся якнайшвидше знайти укриття. Якщо ви не можете знайти укриття, спробуйте зупинитися поблизу канави або ями, що можуть слугувати як природні укриття.

Якщо немає взагалі поруч жодного укриття, то вийдіть із машини та лягте на землю. Накрийте голову руками, щоб захистити її від осколків.

У разі поліпшення ситуації, повертайтеся до авто та слідкуйте за новинами та інформацією про поточну ситуацію, щоб дізнатися про можливі небезпечні зони та рекомендації щодо безпеки. У небезпечних ситуаціях важливо залишатися спокійним та діяти рішуче, але разом із цим не ризикувати зайвими діями, які можуть підвищити ризик травм.

Якщо у вас є можливість, то спробуйте допомогти іншим, якщо вони цього потребують. Важливо пам'ятати, що у кожної ситуації може бути свої особливості, тому важливо реагувати на зміни у ситуації вчасно та розумно. Безпека завжди має бути на першому місці, і водії повинні бути готові до дій у небезпечних ситуаціях.

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