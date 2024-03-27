Что нужно знать о нанокерамическом покрытии на автомобиль: виды, преимущества и цена

Его задача состоит не только в защите поверхности машины

Улучшить свой автомобиль и защитить его от внешних факторов — мечта каждого водителя. Каждый выбирает для себя тот вариант, который ему удобен и подходит по финансам. Так, одним из таких является нанокерамическое покрытие.

"Телеграф" решил подробно рассказать о том, что это за покрытие, каковы его виды, в чем его преимущество и сколько это стоит. Сразу отметим, что оно не дешевое, однако достаточно эффективное.

Нанокерамика является материалом, разработанным для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Она состоит из наночастиц керамики, формирующих невидимый слой над поверхностью авто. Кроме того, она придает машине эстетический блеск и повышает продолжительность его внешнего вида.

От чего защищает нанокерамика и каковы ее преимущества

Защита от царапин и сколов: нанокерамика образует жесткий и прочный защитный слой, который помогает избежать повреждений лакокрасочного покрытия.

Защита от коррозии и химических веществ: она предотвращает воздействие влаги и соли, что позволяет сохранить металлические детали авто в отличном состоянии.

Защищает от ультрафиолетового излучения, птичьего помета, битумных пятен и желтизны фар.

Легкая мойка и очистка: нанокерамика делает поверхность автомобиля менее благоприятной к загрязнениям, что облегчает процесс мойки.

Долговременная защита: она обладает свойством стойкости к износу, поэтому ее эффект может длиться несколько лет.

Нанокерамика придает автомобилю глубокий блеск и насыщенность цвета, повышая его эстетические характеристики.

Виды нанокерамики

Кварцевая нанокерамика – самый распространенный и доступный вид. Она обеспечивает хорошую защиту ЛКП, но не так устойчива к царапинам, как титановая.

Титановая нанокерамика – самый дорогой вид. Она обеспечивает лучшую защиту ЛКП, но более сложна в нанесении.

Гибридная нанокерамика – компромисс между кварцевой и титановой. Она обеспечивает хорошую защиту ЛКП по доступной цене.

Нанокерамику можно использовать на разных частях авто, включая кузов, стекло, фары, зеркала и другие внешние детали. Перед нанесением нанокерамики ЛКП автомобиля тщательно полируется, затем покрытие наносится в несколько слоев. После нанесения нанокерамики автомобиль нельзя мыть в течение 24 часов. Единственное, что все это следует доверить профессионалам.

Что касается стоимости нанокерамики, это зависит от вида, марки, а также от размера и класса авто. Цена может варьироваться от 5000 до 50000 грн.

Следовательно, нанокерамика является перспективной технологией в области ухода за автомобилями, позволяющей не только сохранить их внешнюю привлекательность в течение длительного времени, но и обеспечить надежную защиту от внешних воздействий. Эта разработка становится важным элементом для владельцев автомобилей, стремящихся сохранить его в идеальном состоянии в течение максимального периода эксплуатации.

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