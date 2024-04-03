За що в СРСР забирали водійське посвідчення: деякі випадки неабияк дивують

Стати пішоходом у ті часи було дуже просто

У радянські часи, володіння водійським посвідченням не було лише питанням права на керування автомобілем, але і символом соціального статусу та відповідальності перед державою. Але, як і в будь-якій системі, існували правила та норми, які водії повинні були дотримуватися, і порушення цих правил могло призвести до серйозних наслідків.

"Телеграф" розповідає про те, за що зазвичай забирали водійське посвідчення в СРСР. Зазначимо, що окремі випадки позбавлення прав можуть здивувати.

За що в СРСР могли забрати водійське посвідчення

Водії, які систематично порушували правила дорожнього руху, такі як перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, або керування у нетверезому стані, ризикували вилученням свого посвідчення. Згідно з ним, прав позбавляли за два і більш грубі порушення протягом року, а також, якщо протиправні дії спричинили аварію.

Щодо вживання алкоголю за кермом, то це було найсуворіше порушення ПДР. За водіння в нетверезому стані могли позбавити прав на термін від 1 до 3 років.

У СРСР існувала система покарань – що більше порушень, то вище був ризик залишитися без машини цілий рік. Водії мали з собою талон попереджень, де інспектори робили проколи у разі протиправних діянь. Після трьох дірочок було позбавлення прав.

Цікаво, що в окремих випадках, водійські посвідчення могли вилучити за участь у протестах або за порушення політичних норм, зокрема, якщо водій виступав проти влади чи ідеології. Окрім того, якщо автомобіль не відповідав стандартам безпеки та технічному стану, це також могло стати причиною для вилучення водійського посвідчення. У деяких випадках, водійські посвідчення могли бути вилучені у зв'язку з корупційними схемами, наприклад, за отримання хабара від інших учасників дорожнього руху чи правоохоронних органів.

Втеча з місця ДТП також вважалася дуже серйозним порушенням. За втечу з місця ДТП могли позбавити прав на термін від 1 до 3 років.

Вилучення водійського посвідчення в СРСР було серйозним заходом, який нерідко супроводжувався іншими санкціями, такими як штрафи, позбавлення права керування на певний строк або навіть арешт. Це слугувало як попередження для інших водіїв і підкреслювало важливість дотримання правил дорожнього руху та відповідального ставлення до керування автомобілем. Втрата водійського посвідчення в СРСР була серйозною проблемою, адже воно було необхідне не лише для їзди на особистому автомобілі, але й для роботи на багатьох посадах.

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