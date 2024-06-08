Артисти, аферисти та партійна номенклатура: на яких іномарках їздили у Києві 40 років тому і хто міг собі це дозволити

Іноземні автомобілі в СРСР довгий час були рідкістю та символом розкоші, доступним лише для обраних

У 80-х роках минулого століття Київ, як і весь Радянський Союз, був обмежений у доступі до західних благ, і автомобілі не були винятком. Іноземні машини, привезені звідти, були справжньою рідкістю та символом розкоші.

Для звичайних громадян придбання іномарки було практично неможливим через високі ціни та суворі обмеження на ввезення. Ситуація почала змінюватися з приходом "перебудови", й іноді дуже несподівано.

Радянські часи: символ розкоші

У радянську епоху іноземні автомобілі були справжнім символом статусу та успіху у Києві. На той час їх привозили з-за кордону відряджені співробітники та високопосадовці. Комуністична партія не завжди схвалювала придбання таких машин, тож іномарки часто швидко перепродувалися чи обмінювалися на вітчизняні "Волги" чи "Жигулі" з доплатою.

Атрибут еліти

У Києві до середини 80-х років іномарки стали доступнішими. Тепер серед щасливчиків опинялися не лише колишні дипломати чи артисти, а й цеховики, фарцівники, підпільні мільйонери та інші спекулянти. Дітям відповідальних працівників торгівлі та громадського харчування (самим їм було заборонено) також відкрилося це диво автопрому. Але найшикарнішими були тачки кримінальних авторитетів. Тоді автомобілі брендів Chevrolet Chevelle, Opel Commodore, Opel Rekord уособлювали розкіш та приналежність до привілейованих кіл.

Падіння "залізної завіси"

Остаточне падіння "залізної завіси" припало на 1988 рік. Тоді нарешті скасували заборону на ввезення іномарок для пересічних обивателів. А вже 1989 року Київський станкозавод за бартерною угодою отримав з Румунії партію автомобілів Dacia 1310 і продав їх співробітникам за 7000 рублів. Таким чином автопарк спальних районів Києва поповнився румунськими машинами. Пізніше до міста за бартером надійшли позашляховики ARO 24, малолітражки Oltcit Club 11R та німецькі Wartburg 1300.

На початку 90-х іномарки перестали бути рідкістю і почали регулярно з’являтися у Києві. Почалася епоха автоімпортерів та "перегонщиків". Такі марки, як Toyota Corona, Volkswagen, BMW стали звичними на київських вулицях. Але то вже інша історія.

Раніше "Телеграф" писав, якими були універсали часів СРСР. Більшість їх також призначалося для вищого керівництва.