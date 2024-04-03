За что в СССР забирали водительское удостоверение: некоторые случаи изрядно удивляют

Стать пешеходом в те времена было очень просто

В советские времена владение водительским удостоверением не было только вопросом права на управление автомобилем, но и символом социального статуса и ответственности перед государством. Но, как и в любой системе, существовали правила и нормы, которые водители должны были соблюдать, и нарушение этих правил могло привести к серьезным последствиям.

"Телеграф" рассказывает о том, за что обычно забирали водительское удостоверение в СССР. Отметим, что некоторые случаи лишения прав могут удивить.

За что в СССР могли забрать водительское удостоверение

Водители, систематически нарушающие правила дорожного движения, такие как превышение скорости, проезд на красный свет или управление в нетрезвом состоянии, рисковали изъятием своего удостоверения. Согласно ему, прав лишали за два и более грубых нарушения в течение года, а также, если противоправные действия вызвали аварию.

Что касается употребления алкоголя за рулем, то это было строжайшее нарушение ПДД. За вождение в нетрезвом состоянии могли лишить прав на срок от 1 до 3 лет.

В СССР существовала система наказаний – чем больше нарушений, тем выше был риск остаться без машины на целый год. Водители имели с собой талон предупреждений, где инспекторы совершали проколы в случае противоправных действий. После трех дырочек было лишение прав.

Интересно, что в отдельных случаях водительские удостоверения могли изъять за участие в протестах или за нарушение политических норм, в частности, если водитель выступал против власти или идеологии. Кроме того, если автомобиль не соответствовал стандартам безопасности и техническому состоянию, это также могло стать причиной изъятия водительского удостоверения. В некоторых случаях водительские удостоверения могли быть изъяты в связи с коррупционными схемами, например, за получение взятки от других участников дорожного движения или правоохранительных органов.

Бегство с места ДТП также считалось очень серьезным нарушением. За бегство с места ДТП могли лишить прав на срок от 1 до 3 лет.

Изъятие водительского удостоверения в СССР было серьезной мерой, которая нередко сопровождалась другими санкциями, такими как штрафы, лишение права управления на определенный срок или даже арест. Это служило предупреждением для других водителей и подчеркивало важность соблюдения правил дорожного движения и ответственного отношения к управлению автомобилем. Потеря водительского удостоверения в СССР была серьезной проблемой, ведь оно было необходимо не только для езды на личном автомобиле, но и для работы на многих должностях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какими были советские байкеры и как СССР использовал их в своей идеологии. Байкеры в СССР так и не появились, но были рокеры.