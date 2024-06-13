Коли паркування були безкоштовними: що здивувало б автолюбителя із СРСР на сучасних дорогах

Як змінилося життя водіїв за останні десятиліття

Автомобільна культура СРСР значно відрізнялася від сучасних реалій. Водії тих часів і уявити не могли, перед якими труднощами постануть їхні нащадки.

У Радянському Союзі автомобіль був не просто засобом пересування, а символом статусу та достатку. Отримати заповітні "Жигулі" чи "Москвич" було мрією багатьох сімей, а процес купівлі міг розтягнутися на роки очікування у черзі. Це формувало особливе ставлення до машини: її берегли, пестили та плекали, передаючи з покоління в покоління. Але все ж таки, про які проблеми не знали автолюбителі радянської доби?

Про що радянські водії могли лише здогадуватись

Почнемо з наболілого. Затори були рідкістю навіть у найбільших містах Союзу. До кінця існування СРСР на 1000 жителів припадало лише 59 автомобілів. Дороги справлялися з такою кількістю транспорту, а термін "година пік" був знайомий лише із зарубіжних фільмів.

Платні дороги? Такого поняття просто не існувало. Вся дорожня мережа країни була безплатною для використання. Водіям не доводилося обирати між довгою поїздкою безплатною трасою або швидким, але дорогим проїздом платною ділянкою. До речі, паркування також не било по кишені радянських автомобілістів. Платні парковки з’явилися набагато пізніше. Водії могли залишити свій автомобіль без додаткових витрат, не побоюючись штрафів чи евакуації.

Гаражне питання вирішувалося простіше. Більшість автовласників мали змогу придбати гараж. Нехай і не завжди зручно розташований, але він забезпечував надійне зберігання "залізного коня".

Культура водіння у СРСР багато в чому відрізнялася від сучасної. Взаємовиручка на дорогах була нормою, а не винятком. Хамство та агресивна поведінка зустрічалися рідше, водії з великою повагою ставилися один до одного.

Дорожні камери були фантастикою для радянської людини. Автоматична фіксація порушень була відсутня, а отже, не було і несподіваних штрафів, які надходять поштою. Податкова система для автовласників теж була простішою. Не існувало окремого транспортного податку, що залежить від потужності двигуна чи вартості автомобіля. Утримання машини не передбачало додаткових зборів до скарбниці.

Проте не варто ідеалізувати минуле. Радянські водії мали свої труднощі: дефіцит автомобілів, складнощі з запчастинами, обмежений вибір моделей. Відсутність сучасних технологій, таких як навігатори чи мобільні телефони, робила кожну подорож справжньою пригодою. Водії покладалися на паперові карти, дорожні знаки та власну інтуїцію. Проте багато сучасних проблем були їм невідомі.

Раніше "Телеграф" писав, що водії в СРСР вміли обходитися без кондиціонера, мультимедіа, парктроніків. Деякі з цих хитрощів геніальні.