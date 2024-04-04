Збережете чимало грошей: як заощадити пальне, коли на вулиці потеплішало

Ці ефективні поради залишать ваш гаманець товстим

Із настанням потепління створюється багато можливостей для водіїв зменшити витрати на пальне. Таким чином, поєднувати приємну поїздку можна, знаючи, що ви ще й заощадили гроші.

"Телеграф" вирішив дати корисні поради, які допоможуть ефективно використовувати пальне та не витрачати разом із цим чимало фінансів. Зазначимо, що в перелік входить декілька складових, і кожен із них відіграє важливу роль.

Як заощадити пальне з настанням тепла

По-перше, відключайте кондиціонер, коли це можливо. Хоча кондиціонер забезпечує комфорт під час спекотних днів, він може споживати багато пального. Коли на вулиці не так спекотно, спробуйте відключати кондиціонер та відкривати вікна для провітрювання.

Перевірте тиск у шинах, коли вони холодні. Додайте повітря до рекомендованого виробником рівня. Не їздіть на спущених шинах, адже це не лише збільшує витрату пального, але й небезпечно.

Важливим є і стиль водіння. Тож, уникайте різких прискорень і гальмувань. Рухайтесь плавно, намагаючись передбачати ситуацію на дорозі. Окрім того, треба дотримуватися оптимальної швидкості: 80-90 км/год на трасі і 50-60 км/год в місті, а на шосе Ввикористовуйте круїз-контроль.

Видаляйте з автомобіля непотрібні предмети та спорядження. Чим легше автомобіль, тим менше пального він споживає. Особливо, це актуально після зимового періоду, коли машина могла бути "напхана" речами, які в теплу пору року вже не актуальними.

Регулярно міняйте повітряний фільтр, адже забитий фільтр може збільшити витрату пального на 10%. Перевірте рівень масла та інших технічних рідин, а також не ігноруйте сигнали Check Engine.

Ну і звісно намагайтесь порівнювати ціни на АЗС, аби знати, де заправитися найдешевше, проте від цього не повинна страждати якість пального. Багато операторів пропонують знижки та програми лояльності.

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