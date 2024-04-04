Сохраните немало денег: как сэкономить топливо, когда на улице потеплело

Эти эффективные советы оставят ваш кошелек толстым

С наступлением потепления создается много возможностей для водителей снизить расходы на топливо. Таким образом, совмещать приятную поездку можно, зная, что вы еще и сэкономили деньги.

"Телеграф" решил дать полезные советы, которые помогут эффективно использовать горючее и не тратить вместе с этим немало финансов. Отметим, что в список входит несколько составляющих, и каждый из них играет немаловажную роль.

Как сэкономить топливо с наступлением тепла

Во-первых, отключайте кондиционер, когда это возможно. Хотя кондиционер и обеспечивает комфорт во время жарких дней, он может потреблять много топлива. Когда на улице не так жарко, попробуйте отключать кондиционер и открывать проветриваемые окна.

Проверьте давление в шинах, когда они холодные. Добавьте воздух к рекомендованному изготовителем уровню. Не ездите на спущенных шинах, ведь это не только увеличивает расход топлива, но и небезопасно.

Важен и стиль вождения. Итак, избегайте резких ускорений и торможений. Двигайтесь плавно, стараясь предсказывать ситуацию на дороге. Кроме того, нужно соблюдать оптимальную скорость: 80-90 км/ч на трассе и 50-60 км/ч в городе, а на шоссе используйте круиз-контроль.

Уберите из автомобиля ненужные предметы и снаряжение. Чем легче автомобиль, тем меньше горючего он потребляет. Особенно это актуально после зимнего периода, когда машина могла быть "напичкана" вещами, которые в теплое время года уже не актуальны.

Регулярно меняйте воздушный фильтр, так как забитый фильтр может увеличить расход топлива на 10%. Проверьте уровень масла и других технических жидкостей и не игнорируйте сигналы Check Engine.

Ну и конечно старайтесь сравнивать цены на АЗС, чтобы знать, где заправиться дешевле, однако от этого не должно страдать качество топлива. Многие операторы предлагают скидки и программы лояльности.

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