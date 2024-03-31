Суттєво впливає на безпеку: яким повинен бути оптимальний рівень тиску в шинах авто

Тиск у шинах — це один з найважливіших факторів, що впливають на безпеку та комфорт водіння

Правильний тиск у шинах автомобіля — це один з найважливіших аспектів безпеки на дорозі, який часто недооцінюється. Неправильно налаштований тиск може призвести до небезпечних ситуацій, таких як втрата керованості та стійкості, погіршення гальмування, ризик проколу шини, зношення та вибух шини, а також підвищений рівень споживання пального.

"Телеграф" розповідає про те, яким повинен бути оптимальний тиск у шинах авто. На це завжди варто звертати увагу, аби потім не опинитися в неприємній ситуації посеред дороги.

На що впливає тиск у шинах авто і яким він повинен бути

Оптимальний тиск у шинах визначається виробником автомобіля і може змінюватися залежно від моделі та розміру шин. Зазвичай рекомендований тиск вказаний у посібнику з експлуатації автомобіля або на спеціальній табличці, розташованій зазвичай на рамі дверей водія або іноді на самій шині. Зазвичай діапазон рекомендованого тиску становить 2-2,5 атмосфер для звичайних легкових автомобілів.

Важливо регулярно перевіряти тиск у шинах, особливо перед тривалими поїздками або в разі зміни сезонів, коли температура повітря може значно впливати на тиск у шинах. Перевірка тиску виконується краще вранці або після того, як автомобіль знаходився у спокійному стані протягом кількох годин, оскільки гарячі шини можуть показувати неправильні значення тиску. Перевіряйте тиск у шинах регулярно, не рідше одного разу на місяць та коли здійснили їхню заміну.

Якщо тиск у шинах недостатній, це може призвести до збільшеного зношення шини, погіршення керованості та підвищеного ризику проколу. З іншого боку, занадто високий тиск може призвести до зменшеного зчеплення шини з дорогою, що також може бути небезпечним, особливо на мокрій дорозі.

Як перевірити тиск у шинах:

Використовуйте манометр.

Перевіряйте тиск на холодних шинах.

Не перевіряйте тиск на шинах, які проїхали більше 10 км.

Якщо вам потрібно скорегувати тиск у шинах, ви можете скористатися повітряним насосом або компресором. Найкраще використовувати портативний насос для накачування шин, який дозволить вам точно підтримувати оптимальний тиск.

Отже, дотримання оптимального тиску у шинах є ключем до економії пального та забезпечення тривалого терміну служби шин. Регулярна перевірка тиску і вчасне його налаштування допоможуть зберегти вас і ваш автомобіль у безпечності на дорозі.

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