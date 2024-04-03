Чому не можна мити авто просто на вулиці і чи штрафують за таке порушення

Дешевше помити на автомийці

Ще років 10-15 тому, коли автомийки не були на кожному кроці, як сьогодні, усі без винятку мили авто просто у себе під вікнами. Брали відра з водою, ганчірку, піну і так далі. Та з 2010 року це заборонено, хоча мало хто про це знає.

Сьогодні мийка авто дозволена лише в спеціальних місцях, наприклад, на СТО чи автомийці. На вулиці мити машину заборонено, не кажучи вже про ліс чи озеро або річку.

Це саме правило діє і для вулиць міст, і для приватних будинків — хімічними речовинами, які стікатимуть з авто, ви забруднюватимете природу. Шкідливі речовини через ґрунт попадуть у підземні води.

Чи передбачається штраф за миття автомобіля не на автомийці?

Так. У 2010 році у статтю 152 КУПаП внесли зміни і впровадили штрафи за порушення правил благоустрою. Там є пункт і щодо автомобілів. Так, заборонено здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів у не відведених для цього місцях. Щодо ремонту, то він дозволений лише у випадку необхідності його здійснення у разі аварійної зупинки.

Штраф за таке правопорушення складає від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1 342 грн). Так що значно дешевше сьогодні заїхати на автомийку, аніж мити авто самому і нарватися на штраф.

Раніше "Телеграф" писав, що отримати штраф в Україні водій може не тільки за перевищення швидкості або за керування ним у стані алкогольного сп'яніння. Технічні несправності також можуть стати причиною оформлення протоколу патрульними.