Чим вигідніше доїхати з Києва до Львова: вартість поїздки електрокаром, бензиновим та дизельним авто

Неочікувано, але вартість відрізняється у рази

Колись вважалось, що електрокар — транспорт тільки для міста. Цей міф, на щастя, давно розвіяли і довели, що авто з електродвигуном цілком зручно подорожувати не лише між містами, але й по різних регіонах України. "Телеграф" з’ясував, наскільки це вигідно, порівнявши з бензиновими та дизельними авто.

Зазначимо, що розрахунки засновані на середніх показниках і можуть залежати від особливостей авто, витрати палива чи енергії, вартості пального або електроенергії тощо.

Як стверджують експерти "Першої електрички", заправляти електрокар на 25-30% дешевше, ніж найекономніший дизельний автомобіль. Спробуймо з’ясувати, так це чи ні. Порахуймо, у скільки обійдеться вартість дороги з Києва до Львова на різних видах авто.

Бензинове авто

Бензинове авто - Renault Duster, витрата пального 8,4 л/100 км - 2457,57 грн

Відстань від Києва до Львова по трасі Е40 становить близько 542 км. Для розрахунку візьмемо одну з найпопулярніших моделей авто Renault Duster. Він витрачає близько 8,4 літра бензину на 100 км. Вартість бензину А-95 станом на сьогодні складає 54,15 грн за літр.

Спочатку розрахуємо, скільки літрів бензину знадобиться для подорожі: 542 км * 8,4 л/100 км = 45,468 літра. Далі розрахуємо загальну вартість бензину: 45,468 л * 54,15 грн/л = 2457,57 грн. Отже, вартість подорожі з Києва до Львова на бензиновому Renault Duster з бензином А-95 за ціною 54,15 грн за літр складе приблизно 2457,57 грн.

Дизельний автомобіль

Skoda Octavia 2.0 TDI, витрата пального 7,2 л/100 км - 2118,27 грн

За приклад візьмемо середньостатистичний дизельний автомобіль Skoda Octavia 2.0 TDI. Вартість дизелю сьогодні — 54,45. Авто витрачає близько 7,2 літра на 100 км. Розрахуємо, скільки літрів дизельного палива знадобиться для подорожі. 542 км * 7,2 л/100 км = 39,104 літра. Далі розрахуємо загальну вартість дизельного пального: 39,104 л * 54,45 грн/л = 2118,27 грн. Отже, вартість подорожі з Києва до Львова на дизельній Skoda Octavia складає приблизно 2118,27 грн.

Електромобіль

Вартість пересування електрокаром найважче розрахувати, адже тут все залежить від рівня споживання електрики, швидкості зарядки, об’єму батареї і вартості 1 кВт заряджання. Тому, знову ж таки, візьмемо середні показники і спробуємо розрахувати вартість дороги для різних електрокарів.

Найдешевше заряджати авто вдома, адже тоді 1 кВт електроенергії коштуватиме 2,64 гривні. Зрозуміло, що запасу ходу середньостатистичного електрокара не вистачить на дорогу з Києва до Львова. Виняток — у вас дорогий електрокар з великою батареєю. Наприклад, Kia EV9 у найрозкішнішій комплектації має запас ходу 540 км і батарею 99,8 кВт-год. Цього також не вистачить, адже до нуля розряджати ризиковано — потрібно буде підзарядити електрокар на кілька десятків відсотків. Допустимо, що електрокар зарядили вдома повністю: 100 кВт-год (ємність батареї) помножимо на вартість електроенергії 2,64 грн/кВт. Виходить 264 гривні.

На станції зарядки електрокарів десь посеред шляху підзарядимо батарею на третину (адже розряджати повністю не рекомендується). У середньому на заправках вартість 1 кВт зарядки електрокара коштує близько 13 гривень (ціни залежать від мережі станцій та регіону). Цифру 13 треба помножити на 33 кВт — 429 гривень. Як бачимо, заряджатись на публічних станціях дорого (хоча і набагато швидше), але все одно шлях виходить набагато дешевшим — 693 гривні, тобто у 3,5 раза вигідніше, ніж бензиновим авто.

Якщо ж у вашого електрокара менша ємність батареї, підзаряджатись потрібно буде частіше. Отже, ви витратите на зарядку більше. Отже, вартість подорожі з Києва до Львова на електромобілі складає приблизно 693 гривні.

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