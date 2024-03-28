Електрика чи ГБО: скільки коштує 1 км дороги на електрокарі та газі

Раніше абсолютним лідером були авто на газі

Колись вважалось, що найекономнішим видом транспорту є авто з галобалонним обладнанням. Тому років 5-10 тому його встановлювали у більшість автомобілів. Та потім настала ера електрокарів, і зараз саме кількість авто з електричними двигунами найбільше зростає в Україні.

Оскільки електроенергія в Україні була недорогою, їздити електричними авто було вигідно. З липня минулого року Кабмін підвищив вартість електроенергії до 2,64 грн/кВт-год для населення. Отже, давайте порахуємо, чи вигідно зараз користуватись електрокаром у порівнянні з авто з ГБО. За відправну точку візьмемо 1 км пройденого шляху машинами з різними видами двигунів.

Як розрахувати вартість 1 км авто на ГБО

Щоб визначити вартість 1 км шляху, потрібно мати такі дані: витрата пального та ціна газу. Витрату пального треба поділити на 100 і помножити на вартість газу.

Зазначимо, що авто на газі завжди витрачає більше, ніж на бензині. Тобто якщо взяти одне і те ж авто, яке на бензині витрачає 10 л/100 км в комбінованому циклі, то на газі — близько 120% від цього. В середньому — 12 літрів.

До прикладу візьмемо Skoda Octavia, яку часто переводять на ГБО. Його витрата газу — 12 літрів. 12/100х28,14(станом на 28 березня). Виходить, що 1 км на газі коштує 3 гривні 37 копійок. Не так уже й дешево. А що там з електрокарами?

Скільки коштує 1 км на електрокарі

Для прикладу візьмемо найпопулярніший в Україні електрокар — Nissan Leaf. В основному більшість модифікацій його мають 40-кіловатну батарею. Двигун витрачає близько 15 кВт енергії на 100 км шляху. Тариф на електроенергію ми уже знаємо — 2,64 грн/кВт-год.

Рахуємо: електрокар витрачає 0,15 кВт/год за 1 км. Цю цифру потрібно помножити на ціну електроенергії: 0,15 кВт-год/км * 2,64 грн/кВт-год = 0,396 грн/км. Виходить, що електромобілем їздити у 10 разів дешевше, ніж авто на газі.

Але зачекайте. Стільки коштуватиме 1 км дороги, якщо заряджати електрокар вдома, від розетки. На станціях з повільним заряджанням 1 кВт коштує близько 5-6 гривень, швидка зарядка коштує 7-8 гривень. Тобто повна зарядка того ж Nissan Leaf може коштувати 320 грн. У перерахунку на 1 км це: 0, 15 кВт-год/км*8 грн = 1,2 гривні. Все одно дешевше, ніж на газі.

Раніше "Телеграф" писав, чому ціни на бензин в Україні зростають. І на скільки вони виростуть, якщо депутати все ж підвищать акцизи на пальне.