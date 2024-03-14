Вчені створили бездротову зарядку, яка дозволяє підживити електрокар за 20 хвилин

Цей пристрій вже зміг зарядити електромобіль Hyundai

Дослідники розробили бездротовий зарядний пристрій у 100 кВт, який здатен підживити електрокар за 20 хвилин. Так, вчені досягли найвищої щільності потужності для бездротового зарядного пристрою для автомобілів класу SUV.

Про відкриття повідомляє Interesting Engineering. Зазначається, що цим займалися вчені з Ок-Ріджської національної лабораторії США (ORNL). Їхня розроблена зарядка була завершена з 12,7 см відстанню між зарядним пристроєм і транспортним засобом, подібним до того, що досягається в невеликих споживчих пристроях з такою здатністю.

Як працює ця зарядка

Технологія працює подібно до бездротового зарядного пристрою для менших споживчих пристроїв. Система забирає енергію з електромережі, перетворюючи її на високочастотний змінний струм. Це генерує магнітне поле, яке може передавати енергію через повітряний проміжок. Магнітне поле передає енергію вторинному полю, розташованому на транспортному засобі, яке потім перетворює її на постійний струм (DC), що може зберігатися в акумуляторі транспортного засобу.

Система ORNL може видавати 100 кВт з ККД 96%. На практиці вже навіть вдалося зарядити електромобіль Hyundai Kona EV.

Як зазначив дослідник із ORNL Омер Онар, їхня технологія забезпечує щільність потужності у 8-10 разів вищу, ніж у традиційній технології котушок, і може підвищити рівень заряду батареї на 50% менш ніж за 20 хвилин. Цього вдалося досягти завдяки котушкам з поліфазним електромагнітним зв'язком, оскільки їхня конструкція дозволяє досягти найвищої щільності потужності за найменших розмірах котушки. Обертові магнітні поля, що генеруються цими котушками, збільшують вихідну потужність установки.

Цікаво, що 2016 року дослідники ORNL представили нам перший у світі бездротовий зарядний пристрій для електромобілів. Це був зарядний пристрій потужністю 20 кВт, який задав тон тому, що буде далі. До 2018 року команда збільшила потужність зарядного пристрою до 120 кВт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що популярний в Україні електрокар Volkswagen згорів ущент. Утім, якимось дивом акумулятор авто пожежу витримав.