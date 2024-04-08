В Україні продають новенький Rolls-Royce Spectre за понад 700 тисяч доларів: у соцмережах бурхливо відреагували (фото)

Електрокар має запас ходу 530 км

В Україні виставили на продаж новенький електричний Rolls-Royce Spectre 2023 року випуску. Авто оцінили у неймовірні 735 505 доларів.

Повідомляється, що автомобіль продається у Києві і має гарантію від офіційного дилера компанії Rolls-Royce. Відповідне оголошення розміщене на сторінці autobazar_ua1 в інстаграмі.

Rolls-Royce Spectre 2023: технічні характеристики та особливості авто

Rolls-Royce Spectre 2023 є повнорозмірним електромобілем класу люкс. Його випустили у четвертому кварталі 2023 року. Побудоване авто на платформі Architecture of Luxury і має двигун потужністю у 430 кВт. Запас ходу електрокара складає 530 км, ємність батареї — 102 кВт⋅г.

Цікаво, що це не перший Rolls-Royce Spectre 2023 в Україні. У січні такий екземпляр придбав нардеп і власник кондитерського дому Вацак. Тоді повідомлялось, що він купив свій електрокар за 600 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

Традиційно в Україні соцмережі просто вибухнули коментарями. І це не дивно, зважаючи на ціну електрокара. Публікуємо найцікавіші і найсмішніші, на наш погляд, коментарі.

"Був би на газу — взяв би";

"Мені здається, потрібно заборонити продавати такі авто в Україні, по факту в основному такі гроші у депутатів та вищого керівництва є, щоб вони на*іг звалили звідси, і народ нормально жити почне хоч…";

"Позичте хтось 735 504$";

"Віддам Жигуля, але якщо з доплатою";

"Обміняю на Житомир";

"Пробіг, мабуть, скручений. Це зрада!";

"Дорогий powerbank";

"Я би взяв, але у мене мілких грошей з собою нема".

Раніше "Телеграф" писав, що біля київського пабу помітили рідкісний Maserati. Це авто зареєстровано на Червоний Хрест.