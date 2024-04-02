Наслідки мобілізації чи бум на електрокари? Чому в Україні різко впали продажі пального

Мінус сотні тисяч тонн: в Україні різко впали продажі пального

В Україні падають продажі пального для автомобілів. За словами директора компанії "А-95" Сергія Куюна, з початку року обсяги реалізації пального зменшилися приблизно на 10—15%. Цю тенденцію "Бізнес-Телеграфу" підтвердили також у кількох паливних мережах.

Мінус 15% у продажах — це майже 120 000 тонн пального на місяць. Чому воно раптом стало "зайвим"?

"Чоловіки стали менше їздити"

Продаж пального падає вже четвертий місяць поспіль."З початку року попит скоротився, і досить відчутно: на 15% — на бензин, на 10% — на дизель", — каже Куюн. Такий спад продажів підтвердив і власник мережі "Прайм" Дмитро Льоушкін. "Так, продажі зараз дуже погані. Маємо десь мінус 15%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такий спад і по дизелю, і по бензину", — зазначив він в коментарі виданню.

Загальне споживання бензину та дизелю по країні, за даними Куюна, приблизно 800 000 тонн на місяць. Тобто мінус 10—15% — це 80—120 тисяч тонн щомісяця.

Куди поділися всі ці автомобілі, які чомусь перестали заїжджати на АЗС? Куюн пов’язує це з мобілізацією. "Багато чоловіків пішли воювати та, відповідно, перестали їздити за кермом власних авто. Та є й такі, що просто ховаються від мобілізації й тому максимально обмежили пересування, стараються рідше виїжджати "в люди", зокрема, й на машинах", — зазначив Куюн в розмові з "Телеграфом".

Льоушкін теж помітив, що чоловіків за кермом поменшало. "Бояться їздити, бо "кошмарять" ТЦК", — вважає він. Директор з маркетингу мережі Chipo Юлія Дубовик каже, що навіть візуально помітно: якщо десь зʼявляється блокпост чи виходять на рейд представники ТЦК, навколишні заправки миттєво порожніють, і продажі різко падають.

Точні цифри відстежувати складно, однак аналітики та заправники оперують статистикою в межах усієї країни. Не під запис співрозмовники натякають, що у Києві помітити спад споживання складніше, бо столичні затори, власне, нікуди не ділись. Однак в регіонах падіння помітно суттєвіше. Ймовірно, через відмову від дальніх поїздок машиною та взагалі через обмеження в пересуванні, зокрема через спроби уникнути зустрічі з представниками "військкоматів".

Заблоковані кордони й електрокари

Втім, мобілізація — не єдина причина обвалу продажів пального. "Щодо бензину, скорочення реалізації може пояснюватися також збільшенням відсотка електрокарів, адже їх продажі просто шалено ростуть, а це не може не впливати на структуру споживання пального", — каже Льоушкін.

Електрокари дійсно дуже помітні на дорогах. За словами керівника Autoconsulting Олега Омельницького, електрокари, за результатами лютого, вже займають 20% вітчизняного авторинку, і їх продажі продовжують зростати. Щомісяця в Україні продається приблизно 4 000 електромобілів, а це вдвічі більше, ніж минулого року.

Падіння продажу дизелю Льоушкін пояснює інакше. "Поляки "допомогли". Через заблоковані кордони логістику максимально перекидають на порти та залізницю, фурами менше возять", — пояснив він.

Скорочення попиту на пальне вже загострило конкуренцію на паливному ринку. Тим більш, що нещодавно ціни пального зросли. І от тепер заправникам доведеться шукати резерв для зниження. Як вони можуть це зробити? "Вже почав відроджуватися податковий схематоз", — каже Куюн.