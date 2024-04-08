Чем выгоднее доехать из Киева до Львова: стоимость поездки электрокаром, бензиновым и дизельным авто

Неожиданно, но стоимость отличается в разы

Когда-то считалось, что электрокар – транспорт только для города. Этот миф, к счастью, давно развеяли и доказали, что авто с электродвигателем вполне удобно путешествовать не только между городами, но и по разным регионам Украины. "Телеграф" выяснил, насколько это выгодно по сравнению с бензиновыми и дизельными авто.

Расчеты основаны на средних показателях и могут зависеть от особенностей авто, расхода топлива или энергии, стоимости топлива или электроэнергии и т.д.

Как утверждают эксперты "Первой электрички", заправлять электрокар на 25-30% дешевле, чем самый экономный дизельный автомобиль. Давайте попробуем выяснить, так это или нет. Посчитаем, во сколько обойдется стоимость дороги из Киева во Львов на разных видах авто.

Бензиновый автомобиль

Бензиновый автомобиль — Renault Duster, расход горючего 8,4 л/100 км — 2457,57 грн

Расстояние от Киева до Львова по трассе Е40 составляет около 542 км. Для расчета возьмем одну из самых популярных моделей авто Renault Duster. Он тратит около 8,4 литра бензина на 100 км. Стоимость бензина А-95 на сегодня составляет 54,15 грн за литр.

Сначала рассчитаем, сколько литров бензина понадобится для путешествия: 542 км*8,4 л/100 км = 45,468 литра. Далее выясним общую стоимость бензина: 45,468 л*54,15 грн/л = 2457,57 грн. Следовательно, стоимость поездки из Киева во Львов на бензиновом Renault Duster с бензином А-95 по цене 54,15 грн за литр составит примерно 2457,57 грн.

Дизельный автомобиль

Skoda Octavia 2.0 TDI, расход горючего 7,2 л/100 км – 2118,27 грн

В качестве примера возьмем среднестатистический дизельный автомобиль Skoda Octavia 2.0 TDI. Стоимость дизеля сегодня — 54,45. Автомобиль расходует около 7,2 литра на 100 км. Рассчитаем, сколько литров дизельного топлива понадобится для поездки. 542 км* 7,2 л/100 км = 39,104 литра. Далее рассчитаем общую стоимость дизельного топлива: 39,104 л*54,45 грн/л = 2118,27 грн. Следовательно, стоимость поездки из Киева во Львов на дизельной Skoda Octavia составляет примерно 2118,27 грн.

Электромобиль

Стоимость передвижения электрокаром труднее всего рассчитать, ведь здесь все зависит от уровня потребления электричества, скорости зарядки, объема батареи и стоимости 1 кВт зарядки. Поэтому опять же возьмем средние показатели и попытаемся рассчитать стоимость дороги для разных электрокаров.

Дешевле всего заряжать авто дома, ведь тогда 1 кВт электроэнергии будет стоить 2,64 гривны. Понятно, что запаса хода среднестатистического электрокара не хватит на дорогу из Киева во Львов. Исключение – у вас дорогой электрокар с большой батареей. К примеру, Kia EV9 в самой роскошной комплектации имеет запас хода 540 км и батарею 99,8 кВт-ч. Этого также не хватит, ведь до нуля рискованно разряжать — нужно будет подзарядить электрокар на несколько десятков процентов. Допустим, что электрокар зарядили полностью дома: 100 кВт-ч (емкость батареи) умножим на стоимость электроэнергии 2,64 грн/кВт. Выходит 264 гривны.

На станции зарядки электрокаров где-то посреди пути подзарядим батарею на треть (ведь разряжать полностью не рекомендуется). В среднем, на заправках стоимость 1 кВт зарядки электрокара стоит около 13 гривен (цены зависят от сети станций и региона). Цифру 13 нужно умножить на 33 кВт – 429 гривен. Как видим, заряжаться на публичных станциях дорого (хотя и гораздо быстрее), но все равно путь выходит гораздо дешевле — 693 гривны, то есть в 3,5 раза выгоднее, чем бензиновым авто.

Если же у вашего электрокара меньшая емкость батареи, подзаряжаться нужно будет почаще. Итак, вы потратите на зарядку больше. Следовательно, стоимость поездки из Киева во Львов на электромобиле составляет примерно 693 гривны.

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