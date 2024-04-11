Краще не робіть так, щоб не попасти на серйозний ремонт: чому не варто заправляти авто відразу після злива палива з бензовоза

Поспіх може вартувати великих грошей

Кожен водій, який часто заправляє авто, мінімум раз потрапляв на технічну перерву у роботі АЗС. Її оголошують, коли приїжджає бензовоз і паливо з нього закачують у підземні резервуари.

У такому випадку автомобілісти радять один одному утриматись від заправки на цій АЗС або почекати. Мінімум — 20 хвилин. Розповідаємо, чому.

Чому не варто заправляти авто відразу після зливу палива з бензовоза

Заправляти авто відразу після зливу пального не рекомендується, адже у будь-якому його виді завжди присутній осад у вигляді дрібного сміття. Під час перекачування воно збовтується, і може потрапити у паливну систему авто. Звісно, на АЗС запевнюють, що у них є всі відповідні фільтри, та й паливний фільтр авто має здатність затримувати часточки. Але у якому стані фільтр на заправці і чи він є узагалі — залишається лише на совісті заправників.

Які проблеми можуть виникнути з авто, якщо у паливну систему попаде осад?

Осад в паливній системі може призвести до низки проблем, які негативно впливають на роботу автомобіля та можуть призвести до серйозних несправностей.

Засмічення фільтрів

Осад може забити паливний фільтр, що призведе до зниження подачі палива та втрати потужності.

Забитий фільтр також спричиняє перегрів двигуна та пошкодження інших компонентів паливної системи.

Корозія

Осад може містити воду та інші корозійні речовини, які можуть пошкодити паливний бак, трубопроводи та інші компоненти паливної системи.

Корозія може призвести до витоку палива, пошкодження двигуна та інших проблем.

Зниження продуктивності

Осад знижує октанове число палива, що призведе до зниження потужності та економії палива. А забиті форсунки є причиною нерівномірної роботи двигуна та поганого запуску.

Пошкодження двигуна

У деяких випадках осад може призвести до пошкодження компонентів двигуна, таких як поршні, циліндри та інжектори. Результатом цього буде дорогий ремонт або заміна двигуна.

Раніше "Телеграф" писав, які авто споживають на 20% більше бензину, ніж заявляють виробники. Ці моделі — суцільне розчарування.