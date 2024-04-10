Блокування кордону зробило свою справу: в Україні обвалився попит на важливий клас авто

Найбільше постраждали елітні марки

В Україні різко впав продаж нових вантажівок. Якщо порівнювати березень 2024 року з аналогічним періодом минулого року, падіння склало 32%.

І це шалені цифри. За даними Autoconsulting, відсутність попиту найбільше вплинула на продаж дорогих брендів. Це Mercedes (-67%), Isuzu (-66,7%), Volvo (-36,3%).

Причини різкого падіння попиту

Причиною називають блокування польських кордонів, яке зупинило роботу багатьох фур. Через це впала кількість рейсів та виторг перевізників. Отже, купівля нових вантажівок стає невигідною.

Деякі компанії все ж інвестують в оновлення парку. Наприклад, "Нібулон", що закуповує 76 нових тягачів Scania.

Загалом, попит зміщується в бік вживаних вантажівок. Їх перепродаж на внутрішньому ринку зріс до 83,8% від загального обсягу. Середній вік куплених вживаних вантажівок — 22,5 роки.

Часто такі моделі не відповідають стандартам Євро-4 або Євро-5, що може створювати проблеми під час перевезень в ЄС. Але перевізники розуміють, що в Європу ці фури і не поїдуть.

Річ в тому, що блокування кордонів змусило перевізників експериментувати. Укрзалізниця активно розвиває так звані контрейлерні перевезення, коли фури перетинають кордон на потягах. Також з'являються логістичні схеми з перевантаженням контейнерів з фур на потяги на кордоні.

У такій ситуації головна функція фури — довезти вантаж до кордону. Далі він поїде потягом.

Більше читайте у матеріалі "Бізнес-Телеграфу": Поляки "знищили" українські фури: покупка нових вантажівок різко впала, але є нюанс

Раніше "Телеграф" також писав, що в Євросоюзі узгодили обмеження для українського імпорту. Мова йде про цукор, кукурудзу та особливо про м'ясо птиці.