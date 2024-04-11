Українців прорвало на придбання гібридних авто: які нові та вживані моделі купують найбільше

Попит у цьому сегменті зріс на понад 50%

Український ринок гібридних автомобілів суттєво розширився. Так, цей сегмент стає дедалі популярнішим, як серед нових моделей, так і серед вживаних.

Про це повідомляє "Укравтопром". Зазначається, що за січень, лютий та березень було придбано понад 4,7 тисячі гібридних легкових авто. Цей показник виявився на 59% вище за аналогічний період 2023-го.

Які моделі купували найбільше

Щодо нових моделей, то тут лідером став Toyota RAV4. Його було придбано в кількості 480 одиниць. На другому місці йде Toyota Camry — 221. Замикає трійку лідерів Nissan Qashqai, який було придбано в кількості 164 екземплярів.

Вживані авто цього сегменту також користуються неабиякою популярністю. Тут перша позиція в активі Ford Fusion US (255). Далі йде Chevrolet Volt — 138. Третя сходинка у Toyota Prius — 136.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які великі позашляховики до 5 років можуть похизуватися надійністю. Так, минулого року середній бал для великих позашляховиківцього сегменту становив 92,6%, а цього року він трохи підвищився – до 92,9%.