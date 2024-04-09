Як українців дурять на заправці: 4 найпоширеніші способи з бензином, дизелем та автогазом

Такі махінації на заправках є дуже популярними

Оскільки ціни на пальне зростають щодня, українським водіям потрібно бути набагато економнішими. Так, деякі з них заливають повний бак, не рахуючи гроші, та ще й залишають чайові працівнику АЗС. А інші рахують кожну копійку, адже мати авто сьогодні — не лише засіб пересування, але й дороге задоволення.

А на заправках дуже часто обманюють, не доливаючи бензин і вдаючись до інших махінацій у надії, що клієнт не помітить. Розповідаємо, які схеми є найпопулярнішими.

Недолив

Цей банальний спосіб шахрайства відомий уже кілька десятків років, та і зараз він зустрічається. Найзручніші для махінацій з паливом старі заправні колонки — у них нема електронних паливороздавачів. Так обдурити найлегше, адже вирахувати, скільки дійсно потрапило у бак, складно.

Занадто низька ціна

Є АЗС, які грішать неякісним або розбавленим бензином. У таких ціна відрізняється на кілька гривень — навіть до 5. Це вже повинне насторожити, адже АЗС закуповують пальне по більш-менш однакових цінах. Не соромтесь, і просіть показати документи. Якщо в АЗС є паспорт якості пального, опломбування, то пальне справжнє, не "бодяга".

Нема решти

Ще одна поширена схема на АЗС — нема решти. Коли водій оплатив, скажімо, 20 л бензину, касир на заправці оголошує, що решти немає і пропонує долити бензину до якоїсь круглої суми. Проте наливають, частіше за все, рівно стільки, скільки попросили. А гроші, які заокруглили, просто залишаються у кишені гаманця.

Старі заправки

Є заправки, на яких колонки мають не електронне табло, а стрілкові показники або механічні лічильники, як у таксометрі. Так обманути — простіше простого. Заправник просто опускає руків’я у той момент, коли стрілка тільки підійшла до потрібної позначки. Так можна обманути клієнта на літр і навіть більше.

Раніше "Телеграф" писав, чим вигідніше заправити доїхати з Києва до Львова — на бензиновому, дизельному авто чи електрокарі.