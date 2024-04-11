Які авто споживають на 20% більше бензину, ніж заявляли: ці моделі популярні в Україні

Ці авто розчарували повністю

Економія бензину є однією з найголовніших характеристик машини. Адже далеко не всім потрібне авто, яке споживає багато пального. Особливо при сьогоднішніх цінах на бензин.

Та деякі авто, які, між іншим, є дуже популярними в Україні, просто провалили всі тести на паливну ефективність. Про це повідомили в Австралійській автомобільній асоціації. Тести проводили на 13 популярних автомобілях.

Основні висновки

MG3

Деякі транспортні засоби, як-от MG3 і BMW X3, споживали на 20% більше палива в реальних умовах водіння порівняно з їхніми офіційними заявами про споживання палива, отриманими в лабораторних умовах. Також не тішать результати Audi Q5 — 17%, Toyota Yaris Cross (+12%) і Volvo XC40 (+9%).

MG3 отримав найгірший результат, перевищивши також регламентований ліміт викидів вуглецю на 85%. Однак інші моделі, такі як дизель Kia Carnival, фактично перевершили свої офіційні заявки про витрату палива на 7% під час тестування в реальних умовах.

Загалом 5 із 13 протестованих транспортних засобів зафіксували реальні показники палива, які були на 9-20% гірші, ніж їхні твердження, перевірені лабораторними дослідженнями. А 4 перевищили допустимі межі викидів вуглецю.

Більшість транспортних засобів (7 із 13) показали показники пального в межах 5% від офіційних заявок.Тестування AAA відповідає законодавству Європейського Союзу та розроблено для отримання точних і повторюваних даних про споживання, які мінімізують вплив людських факторів, таких як стиль водіння.

Раніше "Телеграф" писав, що українців прорвало на купівлю гібридних авто. Вони вважаються одними з найбільш економних.