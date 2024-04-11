Лучше не делайте так, чтобы не попасть на серьезный ремонт: почему не стоит заправлять авто сразу после слива топлива из бензовоза

Спешка может стоить больших денег

Каждый водитель, часто заправляющий авто, минимум раз попадал на технический перерыв в работе АЗС. Его объявляют, когда приезжает бензовоз и топливо из него закачивают в подземные резервуары.

В таком случае автомобилисты советуют друг другу воздержаться от заправки на этой АЗС или подождать. Минимум – 20 минут. Рассказываем, почему.

Почему не стоит заправлять авто сразу после слива топлива из бензовоза

Заправлять авто сразу после слива горючего не рекомендуется, ведь в любом его виде всегда присутствует осадок в виде мелкого мусора. Во время перекачки оно взбалтывается и может попасть в топливную систему авто. Конечно, на АЗС уверяют, что у них есть все соответствующие фильтры, и топливный фильтр авто имеет способность задерживать частицы. Но в каком состоянии фильтр на заправке и есть ли он вообще — остается только на совести заправщиков.

Какие проблемы могут возникнуть с автомобилем, если в топливную систему попадет осадок?

Осадок в топливной системе может привести к ряду проблем, которые негативно влияют на работу автомобиля и могут повлечь за собой серьезные неисправности.

Засорение фильтров

Осадок может забить топливный фильтр, что приведет к снижению подачи топлива и потере мощности. Забитый фильтр может также привести к перегреву двигателя и повреждению других компонентов топливной системы.

Коррозия

Вода и конденсат могут повредить бак, трубопроводы и другие компоненты топливной системы. Коррозия может привести к утечке топлива, повреждению двигателя и другим проблемам.

Снижение производительности

Осадок снижает октановое число топлива, что приведет к снижению мощности и экономии топлива. Забитые форсунки могут привести к неравномерной работе двигателя и плохому запуску.

Повреждение двигателя

В некоторых случаях осадок может привести к повреждению компонентов двигателя, таких как поршни, цилиндры и инжекторы. Результатом этого будет дорогостоящий ремонт или замена двигателя.

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