Цей бензин старий і застоявся: водіям назвали основні ознаки неякісного палива

Є кілька тривожних ознак, які вказують на те, що пальне може бути неякісним

Бензин – це не просто рідина, що приводить у рух наш транспорт. Це хімічна суміш, схильна до деградації з часом. Застарілий бензин може не лише шкодити вашому авто, але й нести ризик для вашої безпеки.

Є кілька ознак, що допоможуть вам розпізнати застарілий бензин. Розповідаємо про найбільш розповсюджені із них у матеріалі.

Зміна кольору

Свіжий бензин має прозорий колір з легким жовтуватим відтінком. З часом він може темніти, набуваючи коричневого або бурштинового відтінку.

Каламутність

Застарілий бензин втрачає свою прозорість, стаючи каламутним. Іноді в ньому можна помітити пластівці, осад або інші видимі забруднення.

Неприємний запах

Свіжий бензин має специфічний, але не різкий запах. Застарілий же бензин видає неприємний хімічний запах, схожий на скипидар або розчинники.

Погане випаровування

Нанесіть кілька крапель бензину на білу серветку. Свіжий бензин швидко випарується, не залишаючи слідів. Застарілий же може залишати жирні плями, тьмяні відбитки або осад.

Проблеми з двигуном

Застарілий бензин може призвести до проблем з запуском двигуна, нестабільної роботи, вібрації, втрати потужності, а також збільшення витрати палива.

Чи є термін придатності у бензину?

Бензин має термін придатності близько 6 місяців. Не рекомендується використовувати бензин, термін придатності якого минув.

Тому заправляйтеся на перевірених АЗС, де бензин регулярно оновлюється. Не залишайте пальне у баку або каністрі протягом тривалого часу і зберігайте його у прохолодному, темному місці, щільно закривши каністру.

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