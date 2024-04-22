На найдовшій трасі України встановили новий комплекс вагового контролю: де він розташований

WIM 85 розташований на найдовшій трасі в Україні

Від сьогодні, 22 квітня, розпочинає свою повноцінну роботу новий інноваційний комплекс вагового контролю. Він створений для фіксації порушень габаритно-вагових норм автомобілів.

Як повідомляє Уктрансбезпека, новий комплекс WIM 85 розташований на автодорозі М-30. Це міжнародний автомобільний шлях в Україні, що з'єднує місто Стрий на заході країни з містом Ізварине на сході, на кордоні з Росією. Загальна довжина траси становить 1392,3 км, що робить її найдовшою в Україні. М-30 проходить через 11 областей України.

Де встановили нову систему контролю і як за її допомогою штрафуватимуть

Новий комплекс для фіксації порушень габаритно-вагових норм встановили на межі Хмельницької та Вінницької областей. Зокрема, на 331+588 км, територіально у Хмельницькій області.

Система WIM 85 — це система вагового контролю, що використовується в Україні для моніторингу порушень габаритно-вагових норм на дорогах. Абревіатура "WIM" означає "Weigh-In-Motion" (ваговий контроль при русі). Система WIM 85 використовується для автоматизованого зважування вантажних транспортних засобів, які рухаються на швидкості до 85 км/год.

Основні компоненти системи WIM 85 — це спеціальні вагові датчики, які розташовані безпосередньо на дорожньому покритті. Ці датчики можуть вимірювати вагу транспортного засобу, не вимагаючи його зупинки. Інформація про вагу автомобіля та його осей передається до центральної системи, яка аналізує дані і виявляє порушення габаритно-вагових норм.

Коли система WIM 85 виявляє порушення габаритно-вагових норм (наприклад, перевищення ваги транспортного засобу або перевантаження окремих осей), вона може автоматично відправляти сигнал контрольним службам або вести записи для подальшої обробки. Це дозволяє забезпечити дотримання правил перевезення вантажів і зменшити негативний вплив перевантаження на стан доріг та безпеку руху.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві та області стоять TruCAM. За перевищення швидкісного режиму водієві доведеться віддати від 340 гривень.