Не нарвіться на штраф: де в Києві та області стоять TruCAM (список локацій)

За перевищення швидкісного режиму водієві доведеться віддати від 340 гривень

У Києві та області поступово збільшується кількість зон, де патрульні починають працювати з приладами TruCAM та контролювати швидкість автомобілів. Стало відомо, на яких локаціях у столиці та регіоні поліцейські використовуватимуть нову техніку.

Повідомляється, що TruCAM копи використовують поруч із камерами автоматичної фіксації швидкості руху. Докладніше про розташування TruCAM розповіли у Патрульній поліції України.

Так, камери встановлюються на аварійно-небезпечних ділянках та місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

Про використання TruCAM водіям повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. Крім цього, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму має стояти службовий автомобіль із включеними синіми проблисковими маячками.

Також патрульні підкреслили, що TruCAM поліцейські використовують поруч із камерами автоматичної фіксації швидкості руху, оскільки більша ефективність у контролі за дотриманням швидкісного режиму досягається лише у поєднанні відразу кількох методів вимірювання.

Так, з 2024 року у Києві та області з’явилося 6 нових локацій, на яких використовуватимуться TruCAM.

Нові локації з 2024 року у Києві:

P-30, Новоірпінська траса, 0-6 км (нова зона);

M-07, Гостомельське шосе, 19-23 км. (нова зона).

Бульвар Лесі Українки (нова зона).

Де патрульні вже працюють з TruCAM у Києві:

Проспект Бажана, проспект Берестейський (з 2018);

Проспект Броварський, Столичне шосе (з 2018 року);

Вулиця Борщагівська, проспект Соборності (з 2019 р.);

Проспект Академіка Паладіна, Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до майдану Одеської), вулиця Академіка Заболотного (з 2023 року);

Нові ділянки на Київщині з 2024 року:

M-03, Київ – Харків – Довжанський: 24-49, 50-100 км (з 2020 та 2023 року), 103-126 км (нова зона);

Бориспіль: вулиця Київський шлях (нова зона).

Де патрульні вже працюють із TruCAM у Київській області:

M-01, Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, 20-60 км (з 2019 року);

M-05, Київ – Одеса, 15-143 км (з 2021 року);

M-06, Київ — Чоп, 22-69 км (з 2021 року);

M-07, Київ – Ковель – Ягодин, 39-79 км (з 2023 року);

P-04, Київ – Фастів – Біла церква – Тараща – Звенигородка, 113-124 км (з 2020 року);

Біла Церква: проспект Князя Володимира, вулиця Київська, вулиця Леваневського (з 2019 року).

Які обмеження швидкості діють в Україні

Правилами дорожнього руху встановлено такі обмеження швидкості:

у житлових та пішохідних зонах не більше 20 км/год (п. 12.5 ПДР)

у населених пунктах — не більше 50 км/год (п. 12.4 ПДР)

за межами населених пунктів не більше 90 км/год (п. 12.6 ПДР)

на дорогах з розділювальною смугою не більше 110 км/год (п. 12.6 ПДР)

на автомагістралях не більше 130 км/год (п. 12.6 ПДР)

Які штрафи за перевищення швидкості в Україні

перевищення ліміту більше ніж на 20 км/год – 340 гривень;

перевищення на 50 км/год та більше – 1700 гривень.

Якщо ви погоджуєтесь з порушенням, то краще сплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%. Цей стимул заохочує своєчасну оплату та забезпечує ефективне вирішення питань, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху.

Встановлений термін сплати штрафу – 30 днів – від набрання чинності стане остаточним. Якщо взагалі не сплатити повну суму протягом 30 днів, то таке визначення підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, із статусу правопорушника переходить у статус боржника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві озеро Синє, що обмеліло , зібралися "воскресати" за величезні гроші з бюджету. Насамперед, тут планують провести розчищення водойми, а потім уже зайнятися облагородженням території.