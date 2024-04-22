На самой длинной трассе Украины установили новый комплекс весового контроля: где он расположен

WIM 85 расположен на самой длинной трассе в Украине.

С сегодняшнего дня, 22 апреля, начинает свою полноценную работу новый инновационный комплекс весового контроля. Он создан для фиксации нарушений габаритно-весовых норм автомобилей.

Как сообщает Уктрансбезопасность, новый комплекс WIM 85 расположен на автодороге М-30. Это международный автомобильный путь в Украине, соединяющий город Стрый на западе страны с городом Изварино на востоке, на границе с Россией. Общая протяженность трассы составляет 1392,3 км, что делает ее самой длинной в Украине. М-30 проходит через 11 областей Украины.

Где установили новую систему контроля и как с ее помощью будут штрафовать

Новый комплекс для фиксации нарушений габаритно-весовых норм был установлен на границе Хмельницкой и Винницкой областей. В частности, на 331 588 км, территориально в Хмельницкой области.

Система WIM 85 – это система весового контроля, используемая в Украине для мониторинга нарушений габаритно-весовых норм на дорогах. Аббревиатура "WIM" означает "Weigh-In-Motion" (весовой контроль при движении). Система WIM 85 используется для автоматического взвешивания грузовых транспортных средств, двигающихся на скорости до 85 км/ч.

Основные компоненты системы WIM 85 – это специальные весовые датчики, которые расположены непосредственно на дорожном покрытии. Эти датчики могут измерять вес транспортного средства, не требуя его остановки. Информация о весе автомобиля и его осях передается центральной системе, которая анализирует данные и выявляет нарушения габаритно-весовых норм.

Когда система WIM 85 выявляет нарушение габаритно-весовых норм (например, превышение веса транспортного средства или перегрузка отдельных осей), она может автоматически отправлять сигнал контрольным службам или вести записи для дальнейшей обработки. Это позволяет обеспечить соблюдение правил перевозки грузов и снизить негативное влияние перегрузки на состояние дорог и безопасность движения.

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