Засвітився індикатор відкритих дверей в авто, хоча усі двері закриті: про що це свідчить і як виправити

Інколи може знадобитись допомога фахівців

Індикатори в сучасних автомобілях відіграють важливу роль у сповіщенні водія про різні стані ТЗ. Вони є важливою частиною панелі приладів і показують різноманітну інформацію, таку як рівень палива, температура двигуна, стан двигуна та інше.

Одним із таких індикаторів є індикатор відкритих дверей. Його загоряння може вказувати на те, що одна або кілька дверей автомобіля залишилися незачиненими. Проте, коли цей індикатор світиться, навіть коли всі двері закриті належним чином, це може вказувати на можливі проблеми з електричною системою або механічними дефектами.

Якщо індикатор відкритої дверки в автомобілі горить, хоча всі двері закриті, це може бути ознакою несправності в системі дверного замка або датчика.

Що потрібно перевірити в авто

Відкрийте і закрийте кожну двері автомобіля, переконайтеся, що вони закриті належним чином. Іноді двері можуть бути нещільно закриті або датчик відкриття двері може бути зіпсованим.

Переконайтеся, що замки на всіх дверях працюють належним чином. Іноді проблема може бути у замках, які не фіксуються в правильному положенні, або у замок щось потрапило. Під час перевірки дверей переконайтеся, що датчики відкриття дверей (зазвичай розташовані біля замків) не пошкоджені і працюють належним чином. Іноді перезапуск автомобіля може допомогти розв'язати технічні проблеми.

Якщо жоден із вищезазначених кроків не допомагає розв'язати проблему, можливо, вам доведеться звернутися до автомобільного сервісного центру або до фахівця з електрики автомобіля для діагностики та ремонту несправностей.

Раніше "Телеграф" писав, про що свідчить індикатор ESP, який загорівся на панелі приладів. Він відповідає за стабілізацію машини.