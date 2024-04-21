Чому для електрокарів потрібні інші шини, ніж для звичайних авто: це пояснення збереже купу грошей

Комплект шин сьогодні коштує недешево

Шини для електрокарів часто відрізняються від тих, які використовуються у звичайних автомобілях. Річ у тім, що такі авто мають велику вагу через їхні важкі акумулятори.

Саме тому електромобілі потребують іншого складу гуми в шинах. Розповідаємо детальніше про цю особливість.

Електрокари мають великий обертовий момент і швидкий розгін завдяки високому обертовому моменту електродвигуна. Вони також частіше розподіляють вагу рівномірно через розташування батарей по всій площі автомобіля. Це може вимагати шин зі спеціальними характеристиками, такими як підвищена міцність боковини і краще зчеплення.

Оскільки електричний автомобіль зазвичай має важкий акумулятор, шини, спеціально розроблені для електромобілів, часто оптимізовані для зменшення опору кочення, що дозволяє збільшити дальність подорожі на одному заряді батареї.

Якщо встановити звичайні шини на електрокар, це може призвести до кількох проблем

Звичайні шини, які не оптимізовані для електричних автомобілів, можуть мати вищий опір коченню. Це означає, що електромотору доведеться працювати більше, щоб переміщати автомобіль, що може призвести до скорочення запасу ходу на одному заряді батареї та збільшення споживання електроенергії.

Електричні автомобілі, зазвичай, мають велику масу через батареї, тому вони можуть викликати більший знос на звичайних шинах. Крім того, звичайні шини, встановлені на електричне авто, зазвичай не забезпечують такий ж рівень комфорту, як ті, які спеціально розроблені для електрокарів.

Отже, встановлення звичайних шин на електрокар може призвести до збільшення витрат на електроенергію, зменшення дальності подорожі, погіршення керованості та безпеки, а також скорочення терміну служби шин.

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