Радянський автотюнінг: як творчий підхід перемагав дефіцит

Любителі тюнінгу виявляли винахідливість, прикрашаючи авто відповідно до модних тенденцій того часу

У Радянському Союзі власники автомобілів стикалися із серйозним дефіцитом запчастин та практично повною відсутністю якісного обслуговування. Тому основним завданням було підтримання транспортного засобу у робочому стані.

Однак деякі ентузіасти все ж таки знаходили можливості для модифікацій, наприклад, встановлюючи вдосконалені карбюратори на "Москвичі" і "Волги" або посилюючи ресори задньої підвіски. Але найбільшої популярності набуло декоративне оформлення машин, що змінювалося з часом.

Плетені аксесуари та хутро

У 1960-х роках пік моди пережили обплетення на кермо, сплетені вручну або куплені на ринках. У наступному десятилітті престижним вважалися хутряні чохли на сидіння і кермо, які, однак, швидко набували неохайного вигляду.

Хромовані деталі та мода на чорне

1970-ті ознаменувалися трендом на блискучі молдинги, часом саморобні чи зняті з інших моделей. Дехто доповнював їх хромованими прикрасами з багажників "Волг". Слідом за хромом у моду увірвалося чорне оздоблення, і машини прикрашали чорними молдингами з написами на латиниці.

Стиль "як за кордоном"

Популярність мали важкі алюмінієві бампери від імпортних моделей, сонцезахисні козирки з написами на кшталт "Avtoexport" або "Rally", а також шторки та пластикові незрозумілі ґратки на заднє скло. Шторки часто копіювали ті, що встановлювалися на представницьких "Чайках" та "Волгах" для створення інтиму в салоні. А ґратки різних яскравих кольорів не мали практичного призначення, але виглядали досить оригінально за мірками того часу.

Освітлювальні прилади-саморобки та покращувачі звуку

Радянський тюнінг часто включав додаткові протитуманні фари. Іноді ентузіасти врізали додаткові фари прямо в радіаторні решітки, що виглядало досить оригінально і стильно тоді. Деякі встановлювали по чотири фари на "Волги". Також модним атрибутом були довгі антени, що кріпилися на даху. Вважали, що такі антени покращують прийом радіосигналу. Крім того, вони виглядали дуже солідно і надавали машині особливого шарму "для зв’язку з космосом".

Попри обмежені можливості, радянські автолюбителі виявляли творчий підхід і персоналізували свої машини різними декоративними елементами, дотримуючись актуальних тенденцій того періоду.

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