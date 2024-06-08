Артисты, аферисты и партийная номенклатура: на каких иномарках ездили в Киеве 40 лет назад и кто мог себе это позволить

Иностранные автомобили в СССР долгое время были редкостью и символом роскоши, доступным лишь для избранных

В 80-х годах прошлого века Киев, как и весь Советский Союз, был ограничен в доступе к западным благам, и автомобили не были исключением. Иностранные машины, привезенные "оттуда", были настоящей редкостью и символом роскоши.

Для обычных граждан приобретение иномарки было практически невозможным из-за высоких цен и строгих ограничений на ввоз. Ситуация начала меняться с приходом "перестройки", и иногда весьма неожиданно.

Советское время: символ роскоши

В советскую эпоху иностранные автомобили были настоящим символом статуса и успеха в Киеве. В то время их привозили из-за границы командированные сотрудники и высокопоставленные чиновники. Коммунистическая партия не всегда одобряла приобретение таких машин, поэтому иномарки часто быстро перепродавались или обменивались на отечественные "Волги" или "Жигули" с доплатой.

Атрибут элиты

В Киеве к середине 80-х годов иномарки стали более доступны. Теперь среди счастливчиков оказывались не только бывшие дипломаты или артисты, но и цеховики, фарцовщики, подпольным миллионерам и прочие спекулянты. Детям ответственных работников торговли и общепита (самим им было запрещено)тоже открылось это чудо автопрома. Но самыми шикарными были тачки криминальных авторитетов. Тогда автомобили брендов Chevrolet Chevelle, Opel Commodore, Opel Rekord олицетворяли роскошь и принадлежность к привилегированным кругам.

Падение "железного занавеса"

Окончательное падение "железного занавеса" пришлось на 1988 год. Тогда наконец отменили запрет на ввоз иномарок для простых обывателей. А уже в 1989 году Киевский станкозавод по бартерной сделке получил из Румынии партию автомобилей Dacia 1310 и продал их сотрудникам за 7000 рублей. Таким образом, автопарк спальных районов Киева пополнился румынскими машинами. Позже в город по бартеру поступили внедорожники ARO 24, малолитражки Oltcit Club 11R и немецкие Wartburg 1300.

В начале 90-х иномарки перестали быть редкостью и стали регулярно появляться в Киеве. Началась эпоха автоимпортеров и "перегонщиков". Такие марки, как Toyota Corona, Volkswagen, BMW, стали привычными на киевских улицах. Но это уже другая история.

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